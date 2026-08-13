‘मुळशी पॅटर्न’मुळे नाव देशभर गाजलं, पण बदनामी झाली; आता ‘पॅटर्न 2’ला मुळशीकरांचा विरोध! प्रवीण तरडेंना टेन्शन

MULSHIKARS OPPOSE PRAVIN TARDE’S MULSHI PATTERN 2: मुळशी पॅटर्न या सिनेमानं संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लावलं. या सिनेमामुळे मुळशी तालुक्याचं नाव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवलं. परंतु आता या सिनेमाच्या दुसऱ्या भागाच्या नावाला मुळशीकरांनी विरोध दर्शवला. 'मुळशी पॅटर्न २ या नावामुळे तालुक्याची बदनामी होत असून मुळशीची ओळख गुन्हेगारी तालुका अशी निर्माण होत आहे' असा आरोप मुळशीकरांनी केलाय..नकारात्मक प्रतिमा होत असल्याचा आरोप करत मुळशीकरांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिलाय. पौड इथल्या सेनापती बापट सभागृहात 'मुळशी बचाव समन्वय समिती'च्या वतीनं आयोजित बैठकीत विविध संघटनांचा पाठिंबा, ग्रामपंचायतींचे ठराव, जनआंदोलन आणि कायदेशीर लढा उभारण्याचा निर्धार करण्यात आलाय. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून मुळशीच्या प्रतिष्ठेसाठी एकत्र येण्याची भूमिका उपस्थितांनी मांडली..प्रत्येक ग्रामपंचायतीत मांडणार ठराव‘मुळशी पॅटर्न’ या उल्लेखाविरोधातील भूमिका अधिकृतपणे शासन आणि प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभा आणि ग्रामसभांमध्ये ठराव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यासोबतच सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, शेतकरी, कामगार, युवक आणि महिला संघटनांकडूनही ठराव घेण्यात येणार आहेत. .त्यामुळे आता मुळशी बचाव समन्वय समिती येणाऱ्या काळात महिला आणि युवकांना सोबत घेऊन एक व्यापक जनआंदोलन करणार आहे. हे आंदोलन शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने करण्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला. तसंच केवळ आंदोलन न करता या विषयावर कायदेशीर मार्गानेही लढा देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. .‘जो स्वतःला कॉकरोच म्हणतो, तो गटारातच राहणार!’; कंगना रनौतचं ‘गटर जेनरेशन’वर स्पष्टीकरण, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.