'कुत्र्याने माझ्या मांडीला चावा घेतला आणि...' मुळशी पॅटर्नमधल्या पिट्या भाईने सांगितली भयंकर घटना, म्हणाला...'माझ्याजागी जर...'

PITTYA BHAI FROM MULSHI PATTERN DEMANDS ACTION AFTER DOG BITE: देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसापासून भटक्या कुत्र्यांमुळे वयोवृद्ध माणसं, लहान मुलं, नागरिक मोठ्या प्रमाणात जखमी होत आहेत. दरम्यान आता या प्रकरणी प्रशासन योग्य ती उपयायोजना करताना पहायला मिळताय. मात्र तरी देखील काही ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याची प्रकरणं समोर येताना पहायला मिळताय. .दरम्यान अशातच मुळशी पॅटर्न फेम अभिनेता पिट्याभाईसोबत एक धक्कादायक घटना घडलीय. पिट्याभाई म्हणजेच रमेश परदेशी हे पुण्यातील टेकडीवर मॉर्निंग वॉकला गेलेले असताना काही कुत्र्यांनी त्यांच्या मांडीचा चावा घेतला. दरम्यान रमेश परदेशी यांनी याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली आहे..त्यांनी पोस्टमध्ये लिहलं की, 'टेकडीवर कोण असायला हवं, तर ससे, मोर, फिरणारी माणसं, खेळणारी लहान मुलं, तसंच त्यांच्यासोबत येणारी पाळीव प्राणी आणि हिरवळ. परंतु टेकडीवर भटकी कुत्री?... काल नेहमीप्रमाणे ARAl टेकडीजवळ व्यायामासाठी गेलो होते. पळत असताना ४ ते ५ कुत्री तिथं काहीतरी खात होती. त्यातील एकाने माझ्या मांडीचा चावा घेतला. मी पुढे गेलो तर एक माणूस १० १२ कुत्र्यांना खायला देत होता. मी त्याला बोललो... अरे इथं नको देऊ खायला. मला आताच कुत्रा चावलाय.'.'त्यानंतर पुढे बोलतना अभिनेता म्हणाला की, 'जेव्हा मी घरी आल्यावर आंघोळ केली. त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की, कुत्रा चांगलाच चावलाय आणि ते दुखतय. नंतर मी दवाखान्यात गेलो. त्यावेळी त्यांनी मला ५ इंजेक्शन घेण्यास सांगितली. एक टाईप ३ ची होती. आता दोन घेतली आणि बाकीची ७ दिवसांनी होणार आहे. परंतु मला असा प्रश्न पडतो, हेच एखाद्या लहान मुलाच्या किंवा वृद्धाच्या बाबतीत घडलं असतं तर केवढ्याला पडलं असतं. मी सुद्धा प्राणी प्रेमी आहे, परंतु भटक्या कुत्र्यांचं काहीतरी केलं पाहिजे.'.प्रशासनाला विनंतीजर भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी केली तर सर्व ठिकाणं सुसह्य होतील. माणसं रस्त्यावर, टेकडीवर सुरक्षितपणे फिरतील. माणसाचा आणि कुत्र्यांचा जीव खुप महत्त्वाचा आहे. नसबंदी केली तर दोन्ही सुरक्षित राहतील. नगरसेवक, आमदार, महापौर यांना विनंती करतो की, भटक्या कुत्र्यांची काहीतरी चांगली सोय करावी. .