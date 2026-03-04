Premier

'कुत्र्याने माझ्या मांडीला चावा घेतला आणि...' मुळशी पॅटर्नमधल्या पिट्या भाईने सांगितली भयंकर घटना, म्हणाला...'माझ्याजागी जर...'

RAMESH PARDESHI SHARES SHOCKING DOG BITE INCIDENT: मुळशी पॅटर्न चित्रपटातील पिट्या भाई म्हणून प्रसिद्ध असलेले अभिनेता रमेश परदेशी यांच्यासोबत पुण्यातील एआरएआय टेकडीवर मॉर्निंग वॉकदरम्यान धक्कादायक घटना घडली. पळत असताना भटक्या कुत्र्यांनी त्यांच्या मांडीचा चावा घेतला.
Apurva Kulkarni
PITTYA BHAI FROM MULSHI PATTERN DEMANDS ACTION AFTER DOG BITE: देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसापासून भटक्या कुत्र्यांमुळे वयोवृद्ध माणसं, लहान मुलं, नागरिक मोठ्या प्रमाणात जखमी होत आहेत. दरम्यान आता या प्रकरणी प्रशासन योग्य ती उपयायोजना करताना पहायला मिळताय. मात्र तरी देखील काही ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याची प्रकरणं समोर येताना पहायला मिळताय.

