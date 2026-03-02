Entertainment News in Marathi: ज्येष्ठ अभिनेता, दिग्दर्शक आणि लेखक महेश मांजरेकर पुन्हा एकदा रंगमंचावर सक्रिय होत असून, 'अॅनिमल' या नव्या हिंदी नाटकाच्या माध्यमातून ते प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. दोन दशकांहून अधिक काळाची मैत्री असलेले मांजरेकर आणि प्रसिद्ध रंगनिर्माते अश्विन गिडवानी पुन्हा एकत्र येत असल्याने या नाट्यनिर्मितीकडे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. .पूर्वी 'डबल डील' या नाटकातून गाजलेली ही जोडी या वेळी अधिक वास्तववादी विषय घेऊन येत आहेत. 'अॅनिमल' हे नाटक पूर्णतः एकपात्री स्वरूपाचे असून, माणसाच्या महत्त्वाकांक्षेचा त्याच्या मनावर आणि अस्तित्वावर कसा परिणाम होतो, याचा शोध घेणारी ही कथा आहे. या नाटकाचे दिग्दर्शन आणि प्रमुख भूमिका स्वतः महेश मांजरेकर साकारत आहेत. .Rashmika-Vijay Wedding: ना पुरोहित , ना अग्नि; तरीही पवित्र! जाणून घ्या रश्मिका–विजयच्या कोडावा पद्धतीतील विवाहसोहळ्यामागील अनोख्या परंपरा.कथानकाच्या केंद्रस्थानी दत्तू नावाचा तरुण आहे, जो महाराष्ट्रातील एका छोट्या गावातून मोठी स्वप्नं घेऊन मुंबईत येतो. यशाच्या शोधात असताना त्याची मानसिक, भावनिक आणि नैतिक झीज कशी होत जाते, हे नाटकातून उलगडले जाते.रंगमंचावर एकटीच उभी असलेली ही व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांशी, शहराशी आणि स्वतःच्या अंतर्मनाशी संवाद साधणारी असेल. या प्रक्रियेत अभिनय आणि आत्मपरीक्षण यांच्यातील सीमा हळूहळू पुसट होत जाते. .हे नाटक एजीपी वर्ल्ड प्रस्तुत असून, या संस्थेने याआधीही अनेक प्रयोगशील आणि गाजलेली नाटके सादर केली आहेत. 'अॅनिमल'चा प्रयोग ७ मार्च रोजी मुंबईतील टाटा थिएटर एनसीपीए येथे होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.