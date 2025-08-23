मुंबईच्या 12 वर्षांच्या वंशी मुदलियारने टोकियोमध्ये घडवला इतिहास, ‘गोल्डन क्लासिकल म्युझिक अवॉर्ड्स’मध्ये पटकावले सुवर्णपदक

भारताचा सन्मान उंचावत मुंबईची 12 वर्षांची वंशी मुदलियार हिने गोल्डन क्लासिकल म्युझिक अवॉर्ड्स – टोकियो 2025 मध्ये गोल्ड फर्स्ट प्राईज पटकावला. तिने 20 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध टोकियो ओपेरा सिटी कॉन्सर्ट हॉल येथे लाईव्ह गायन करून सर्वांना प्रभावित केले. ही कामगिरी गेल्या वर्षीच्या व्हिएन्ना इंटरनॅशनल आर्ट्स फेस्टिव्हल (2024) मधील सिल्व्हर मेडल जिंकल्यानंतरची आहे. त्यामुळे वंशी ही युरोप आणि आशिया या दोन्ही खंडांमध्ये सलग मोठी पारितोषिके जिंकणारी सर्वात कमी वयाची भारतीय कलाकार ठरली आहे..पाश्चात्त्य शास्त्रीय संगीताच्या स्पर्धा आतापर्यंत प्रामुख्याने युरोप, अमेरिका आणि रशियाच्या कलाकारांनी जिंकल्या आहेत. अशा परिस्थितीत वंशीचे यश भारतासाठी फार महत्त्वाचे आहे. टोकियो ओपेरा सिटी कॉन्सर्ट हॉल हे आशियातील एक मोठे संगीत व्यासपीठ आहे आणि तिथे मिळवलेला हा मान भारतीय प्रतिभेसाठी एक मोठा टप्पा आहे. या स्पर्धेत जगभरातून कलाकार सहभागी झाले होते. प्रथम ऑनलाईन व्हिडिओ ऑडिशन झाले, त्यानंतर निवड झालेल्या कलाकारांना 18 ते 20 ऑगस्ट या काळात टोकियोमध्ये थेट गायनाची संधी देण्यात आली. वंशीने अंतिम दिवशी मंचावर सादरीकरण केले आणि परीक्षकांची मने जिंकली..वंशीचे यश तिच्या पाच वर्षांच्या कठोर प्रशिक्षणाचे फळ आहे. तिने पुण्यातील राहेल म्युझिक अकॅडमी येथे सौ. राहेल शेकटकर यांच्याकडे शिक्षण घेतले आहे. मुंबई आणि पुणे यांतील अंतर असूनही या गुरु-शिष्य नात्याने दोन मोठी आंतरराष्ट्रीय पारितोषिके मिळवून दिली आहेत. राहेल म्युझिक अकॅडमी आज पाश्चात्त्य शास्त्रीय गायन शिकण्यासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे आणि वंशीचे यश त्याचे प्रमाण आहे..फक्त 12 वर्षांच्या वयात वंशीने भारताच्या संगीत क्षेत्रात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. पाश्चात्त्य शास्त्रीय संगीत गायन सोपे नाही, त्यासाठी खूप मेहनत, सुरावर प्रभुत्व आणि भावनांची योग्य अभिव्यक्ती आवश्यक असते. वंशीची निष्ठा हे दाखवते की योग्य मार्गदर्शन आणि संधी मिळाल्यास भारतीय मुलेही जगभरात नाव कमावू शकतात. मुंबई ते व्हिएन्ना आणि आता टोकियो हा प्रवास सिद्ध करतो की भारतीय कलाकार पाश्चात्त्य संगीत क्षेत्रातसुद्धा चमकू शकतात आणि संगीत ही अशी सार्वत्रिक भाषा आहे जी जगातील सगळ्या सीमा पुसून टाकते. दोन मोठी आंतरराष्ट्रीय पारितोषिके जिंकून वंशी मुदलियार आज भारताच्या नव्या पिढीची आशा आणि जागतिक स्तरावर भारतीय कलेची ओळख बनली आहे. .‘हाफ सीए’ सीझन २: सीए बनायची स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची कहाणी आता ओटीटीवर; ट्रेलर प्रदर्शित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.