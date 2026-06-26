लोक म्हणतात एकटी पडशील... 'तारक मेहता...' फेम बबिताचा मोठा निर्णय; मुनमुन दत्ताला नाही करायचं लग्न, कारण

'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मुनमुन दत्ता अजूनही बबिताजी बनून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. तारक मेहताचे चाहते तिला बबिता म्हणूनच ओळखतात. तिने आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना वेड लावलंय. तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. मुनमुन सोशल मीडियावर कायम सक्रीय असते. ती नेहमीच तिच्या आयुष्यातील सुंदर घटना आणि फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. आताही तिने असाच एक सुंदर व्हिडिओ शेअर केलाय जो पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. .मुनमुन नुकतीच फिरायला गेली होती. त्याचा एक व्हिडिओ तिने चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. मात्र त्यावर तिने लिहिलेल्या कॅप्शनने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. या व्हिडिओमध्ये मुनमुन एका बोटीवर आहे. ती पाण्यात बघतेय. या व्हिडिओवर तिने लिहिलंय, 'लोक म्हणतात तू कायमची एकटी राहशील, माझं उत्तर आहे की खूप छान, मला पण तेच आवडतं.' पुढे तिने लिहिलं, 'मी माझं आयुष्य माझ्या मतानुसार आणि निर्णयानुसार जगायचं ठरवलंय. आणि मला दुसऱ्या कुणाच्या पद्धतीने जगायचं नाहीये. मी तशी जगूच शकत नाही.'.मुनमुनला आयुष्यात लग्नच करायचं नाही असं ती म्हणालीये. आपल्या अटींवर जीवन जगण्यासाठी आपल्याला लग्न करायचं नाही असं तिला या व्हिडिओमधून सांगायचंय. मुनमुन नेहमीच परदेशातील ठिकाणांवर फिरायला जाते. तिला फिरायची आवड आहे. तिचे फोटोही ती चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. जेव्हा आपल्याला तारक मेहता शो मिळाला होता तेव्हा हा शो इतका हिट होईल असं आपल्याला वाटलं नव्हतं असं मुनमुन म्हणाली होती. .स्वानंदीसाठी समर करणार वडाची पूजा, तर स्वानंदीही देणार प्रेमाची कबुली! 'वीण दोघातली...' मध्ये अखेर तो क्षण येणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.