१० वर्षांपासून गायब आहे 'मुन्नाभाई MBBS' मधला अभिनेता; आईला विचारलं मुव्ही बघायला येतेस का आणि...

'मुन्नाभाई एम बी बी एस' या चित्रपटाने अभिनेता संजय दत्त याला खऱ्या अर्थाने ओळख मिळवून दिली. या चित्रपटामुळे तो घराघरात पोहोचला. या चित्रपटातून अनेक कलाकारांना ओळख मिळाली. त्यातलाच एक अभिनेता म्हणजे विशाल ठक्कर. विशालने चित्रपटात विष प्यायलेल्या मुलाची भूमिका साकारली होती. गर्लफ्रेंड नाही म्हणते म्हणून तो विष पितो आणि त्याची आई त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन येते अशी ती भूमिका होती. या चित्रपटानंतर विशाल अनेक मालिकांमध्येही झळकला. मात्र गेली १० वर्ष तो बेपत्ता आहे. तो कुठे गेला, त्याचं काय झालं याबद्दल कुणालाही काही ठाऊक नाही. मात्र शेवटचा तो चित्रपट पाहायला गेला होता. .विशाल मुंबईतील मुलुंड येथे राहत होता. ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी त्याने आईला चित्रपट पाहायला येणार का असं विचारलं. त्यावर आईने नकार दिल्यावर तिच्याकडून ५०० रुपये घेऊन तो स्वतः चित्रपट पाहायला गेला. हाच आई आणि विशालमधला शेवटचा संवाद ठरला. विशाल खरंतर आपल्या मित्रांसोबत 'वॉर्स' हा हॉलिवूडपट पाहायला गेला. त्यानंतर मात्र विशाल घरी आला नाही. त्याचा फोनदेखील बंद झाला. त्यानंतर ६ जानेवारी २०१६ रोजी त्याच्या आईने विशाल बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. .पोलीस तपासात विशालचं मोबाईल लोकेशन ट्रेस करण्यात आलं, तेव्हा समोर आलं की 1 जानेवारी 2016 रोजी सकाळी 11 वाजून 45 मिनिटांनी तो ठाण्यातील घोडबंदर परिसरात सुमारे 45 मिनिटं थांबलेला होता. कॉल रेकॉर्डमधून हेही स्पष्ट झालं की त्यावेळी त्याची गर्लफ्रेंड रजनी राठोड त्याच्यासोबत होती. पोलिसांनी रजनीची चौकशी करण्यासाठी तिला बोलावलं. रजनी ही ती व्यक्ती होती जिने शेवटचं विशालला पाहिलं होतं. रजनी म्हणाली की ते दोघे भेटले, सिनेमा पाहिला. पार्टी केली. त्यानंतर ते एका रिसॉर्टमध्ये थांबले. पुढे रिसॉर्टमधून घरी जाण्यास निघाल्यानंतर ते घोडबंदर रोडवरील एका हॉटेलमध्ये चहा प्यायला थांबले. .चहा पीत असताना विशालने रजनीला सांगितलेलं की, तो इथून अंधेरीला जाणार आहे, जिथे त्याला एका मित्राला भेटायचं आहे. त्यानंतर तो रिक्षा करून निघून गेला. पुढे कॉल लागत नसल्याने रजनीने तिला शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण विशाल कुठेच सापडला नाही. त्याचदरम्यान तिला कळलं की विशालच्या पालकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. विशालच्या गर्लफ्रेंडचं आता हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं आहे. दुसरीकडे गेल्या 10 वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या विशालची काहीही माहिती समोर आलेली नाही.