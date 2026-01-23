Premier

मुरांबा फेम अभिनेता अडकला लग्नबंधनात ! लग्नाचे फोटो चर्चेत, 'या' क्षेत्रात करते पत्नी काम

Muramba Fame Actor Got Married : मुरांबा मालिकेमुळे सध्या चर्चेत असलेला अभिनेता आज लग्नबंधनात अडकला. कोण आहे हा अभिनेता आणि त्याची पत्नी काय करते जाणून घेऊया.
Muramba Fame Actor Got Married

Muramba Fame Actor Got Married

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : गेल्या वर्षी आणि या वर्षीच्या सुरुवातीलाही अनेक कलाकार लग्नबंधनात अडकले. त्यात आता आणखी एका अभिनेत्याने लग्नगाठ बांधली. हा अभिनेता आहे फ्रेशर्स फेम सिद्धार्थ खिरीड. सिद्धार्थच्या लग्नाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केल्या.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.