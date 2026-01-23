मुरांबा फेम अभिनेता अडकला लग्नबंधनात ! लग्नाचे फोटो चर्चेत, 'या' क्षेत्रात करते पत्नी काम

Marathi Entertainment News : गेल्या वर्षी आणि या वर्षीच्या सुरुवातीलाही अनेक कलाकार लग्नबंधनात अडकले. त्यात आता आणखी एका अभिनेत्याने लग्नगाठ बांधली. हा अभिनेता आहे फ्रेशर्स फेम सिद्धार्थ खिरीड. सिद्धार्थच्या लग्नाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केल्या. .राणी मी होणार, मुलगी झाली हो आणि फ्रेशर्स यांसारख्या मालिकेमुळे सिद्धार्थ लोकप्रिय झाला. सध्या तो मुरांबा मालिकेत काम करतो आहे. या मालिकेतील त्याची भूमिका सगळ्यांनाच पसंती पडली. .काही महिन्यांपूर्वी सिद्धार्थने सोशल मीडियावर कबुली दिली. त्याने त्याच्या गर्लफ्रेंडला गोव्याच्या समुद्रकिनारी फिल्मी स्टाईलने प्रपोज केलं. आज 23 जानेवारीला त्यांनी लग्नगाठ बांधली. .सिद्धार्थने त्याची गर्लफ्रेंड मैथिली भोसेकरबरोबर लग्न केलं आहे. मैथिली डेंटिस्ट आहे. याबरोबरच ती मॉडेलिंग करते. अनेक स्पर्धांमध्ये ती सहभागी झाली आहे याशिवाय पॅरिस फॅशन वीक मध्येही ती झळकली आहे. गेली दोन वर्षं ते एकमेकांना ओळखतात. .त्यांच्या लग्नापूर्वीचे सोहळेही खूप गाजले. प्री वेडिंग फोटोशूटचे फोटो अनेकांना आवडले. लग्नादिवशी सिद्धार्थ गुलाबी कुर्ता घातला होता आणि धोतर नसलं होतं. तर मैथिलीने नऊवारी साडी नेसत त्या साडीला साजेसा लूक केला होता. अनेकांनी त्यांच्या फोटोवर कमेंट करत त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. .‘अगं अगं सुनबाई! काय म्हणता सासूबाई?’ची म्युझिक ट्रीट ! 'नक्षत्रांचे देणे’ या अजरामर गीताचे भावनिक रूप प्रेक्षकांसमोर