मुरांबा फेम अभिनेत्रीला वयाच्या अवघ्या 18 व्या वर्षी झालेला भयंकर आजार; मरणप्राय वेदना आणि अवघड परिस्थिती
Muramba Fame Marathi Actress Had Incurable Disease At 18 Years Of Age : मुरांबा या मालिकेतून सगळ्यांचं मनोरंजन करणाऱ्या अभिनेत्रीला तरुणवयात गंभीर आजाराचा सामना करावा लागला होता. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वात आजवर अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या आहेत. छोट्या-मोठ्या भूमिका साकारत या अभिनेत्रींनी स्वतःची एक वेगळी ओळख कमावली आहे. सध्याची स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका मुरांबामध्ये काम करणाऱ्या अभिनेत्रीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आजाराविषयी खुलासा केला.