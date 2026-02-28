"तर स्थळ आणा.." मुरांबा फेम अभिनेत्रीने दुसऱ्या लग्नानंतर मांडलं स्पष्ट मत ; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मराठी मालिका आणि सिनेमातून लोकप्रिय ठरलेली एक अभिनेत्री म्हणजे स्मिता शेवाळे. अत्यंत सोज्वळ ते खलनायकी पद्धतींच्या सगळ्या भूमिका स्मिता हिने आजवर साकारल्या आहेत. काही काळापूर्वी स्मिताचा घटस्फोट झाला आणि ती एकटीने मुलाचा सांभाळ करतेय. .नुकतीच स्मिताने अभिजात मराठी चॅनेलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने दुसऱ्या लग्नाविषयी तिचं मत मांडलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. ."मी प्रत्येकवेळी स्पष्टपणे बोलते. माझी प्रतिक्रिया स्पष्टपणे मांडते. पण जेव्हा मी एखादा निर्णय माझ्या घरी स्पष्टपणे घेतला त्यावेळी मला सहकार्य करायला, माझ्या पाठीशी किती लोक असतात. बरं जर तुम्हाला वाटतंय तर तुम्ही स्थळं आणा."."कोणताही आयुष्य परफेक्ट नसतं. ते काटेकोर नाहीये यातच सौंदर्य आहे. कायमच काहीतरी नवीन घडतं ज्याची मी अपेक्षा केली नसते. यात माझी एका व्यक्तीवरच श्रद्धा आहे ते म्हणजे स्वामी. माझी प्रचंड त्यांच्यावर श्रद्धा आहे. मी किती पोथी वाचते याला महत्त्व नाही पण त्यांची श्रद्धा तुम्हाला तारते." असं ती म्हणाली..घटस्फोट आणि मुलावर झालेला परिणाम यावर बोलताना ती म्हणाली की,"मला आईने सांगितलं की मुलांना सगळं कळतं. त्यावेळी कबीर फक्त दोन वर्षांचा होता. नुकतंच बोलायला लागला होता. तो काय प्रश्न विचारेल असं मला वाटत होतं. पण त्यावेळी ती म्हणाली की, मुलं संवेदनशील असतात. आपली आई आनंदी नाहीये हे त्याला कळलं की त्याच्याकडून 100 प्रश्न येतील. त्यामुळे तू तुझी काळजी घे तर तू त्याची काळजी घेऊ शकशील.".स्मिताने मुरांबा मालिकेनंतर संत ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई, सुभेदार या सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. अनेकांना तिचं सिनेमातील कामंही आवडलं आहे..वडील नाही तर 'या' कारणामुळे दिलीप कुमारांनी मोडलं मधुबालाशी ठरलेलं लग्न ; दिग्गज अभिनेत्रीने केली पोलखोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.