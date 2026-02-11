जा रमा जा, तुझ्या अक्षयकडे! अखेर रमाक्षय एकत्र येणार; 'मुरांबा' मालिकेतील ट्विस्ट पाहून प्रेक्षक खुश; म्हणतात

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. त्यातील कलाकार देखील प्रेक्षकांना आपल्यातलेच एक वाटतात. या कलाकारांच्या आयुष्यात चांगलं होत राहावं असं त्यांना वाटतं. मात्र मालिका चालवायची असेल तर नायक आणि नायिकेचं आयुष्य अगदी साधं सोपं करून कसं चालेल. त्यामुळेच मालिकेत नवनवीन ट्विस्ट आणले जातात. असाच ट्विस्ट आता स्टार प्रवाहवरील 'मुरांबा' या मालिकेत आलाय. 'मुरांबा' ही मालिका प्रेक्षकांची आवडती आहे. त्यातील रमा आणि अक्षय यांची जोडीही प्रेक्षकांची आवडती आहे. ते दोघे एकत्र येण्याची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. आता अखेर त्यांची प्रतीक्षा संपलीये. रमा आणि अक्षय एकत्र येणार आहेत. .अगदी वर्षभरापूर्वी या मालिकेत मोठा ट्विस्ट आला होता. मालिकेने लीप घेतली होती. सुरुवातीला रमाचा अपघात झाला. त्यानंतर तिच्याजागी माही आली. इरावतीने जाणून बुजून त्या दोघांना वेगळं ठेवलं होतं. मात्र सगळ्या अडचणींवर मात करत रमा आणि अक्षय यांचं प्रेम जिंकलं. सध्या मालिकेत साई आणि रमा यांचं लग्न दाखवण्यात येणार होतं. मात्र आता कहानी मी ट्विस्ट आल्यासारखं कथानक पुन्हा ट्रॅक वर आलंय. रमा लग्नाच्या मंडपातून थेट अक्षयच्या समोर आलीये. मालिकेचा प्रोमो पाहून नेटकरी प्रचंड खुश झालेत. या प्रोमोमध्ये रमा चक्क ट्राफिक जाम करून एका गाडीच्या टपावर चढून अक्षयला हाक मारतेय..हा प्रोमो पाहून नेटकरी आनंदी झालेत. एकाने लिहिलं, 'खुप खुप सुंदर प्रोमो दाखवला आहे.' दुसऱ्याने लिहिलं, '"जा सिमरन जा ,अपने राज के पास. रमाला पण अमरीश पुरी सॉरी साई ने असचं सोडले वाटते की "जा रमा जा, तुझ्या अक्षय कडे " 14 फेब्रुवारी प्रेमाचा दिवस...मग जीवापाड प्रेम करणारे एकमेकांना भेटणारच.' आणखी एकाने लिहिलं, 'ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होतो तो क्षण आलाच.' एकाने लिहिलं, 'शेवटी दाखवलं बाबा रमा अक्षय एकत्र. काय ते कंटाळवाण चालू होतं.' .दररोज ट्रेनने प्रवास करते झी मराठीची लोकप्रिय अभिनेत्री; सीएसएमटी वरून कशी गाठते मालवणी? म्हणते, 'लोकांना वाटतं की...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.