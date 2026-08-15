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स्वतःला देशभक्त म्हणवता? मग यातील कोणकोणते चित्रपट तुम्ही पाहिलेत?

HOW MANY PETRIOTIC MOVIE DO YOU WATCH FRO THIS LIST: आज आपल्या देशाला स्वतंत्र होऊन ८० वर्ष पूर्ण झाली. या निमित्ताने असे काही चित्रपट तुम्ही नक्की पाहायला हवेत जे तुम्हाला विचार करायला भाग पाडतील.
best petriotic films

best petriotic films

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

आपला भारत देश इंग्रजांच्या तावडीतून मुक्त होऊन आज तब्बल ८० वर्ष झाली. आज प्रत्येकाचा उर अभिमानाने भरून आला. अनेक वीरांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. मात्र तुम्ही याच देशाबद्दलचे हे पाच चित्रपट पाहिलेत का जे तुम्हाला विचार करायला भाग पाडतात. कोणते आहेत ते चित्रपट?

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