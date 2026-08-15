स्वतःला देशभक्त म्हणवता? मग यातील कोणकोणते चित्रपट तुम्ही पाहिलेत?

आपला भारत देश इंग्रजांच्या तावडीतून मुक्त होऊन आज तब्बल ८० वर्ष झाली. आज प्रत्येकाचा उर अभिमानाने भरून आला. अनेक वीरांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. मात्र तुम्ही याच देशाबद्दलचे हे पाच चित्रपट पाहिलेत का जे तुम्हाला विचार करायला भाग पाडतात. कोणते आहेत ते चित्रपट? .1. मैं वापस आऊंगा‘मैं वापस आऊंगा’ हा चित्रपट फाळणीच्या काळातील विस्थापन, माणसांच्या वेदना आणि त्या काळाने मनावर उमटवलेल्या जखमांची कथा सांगतो. नसीरुद्दीन शाह यांचा उत्तम अभिनय यात पाहायला मिळतो. त्यांनी साकारलेला कुटुंबातील वृद्ध व्यक्ती डिमेंशियाने त्रस्त असून स्वातंत्र्यपूर्व पाकिस्तानमधील आपल्या आठवणींमध्ये अडकलेला आहे. धर्माच्या नावावर निर्माण झालेला द्वेष आणि फाळणीमागचं खरं मानवी दुःख समजून घेण्यासाठी हा चित्रपट महत्त्वाचा ठरतो. त्यात दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना आणि शर्वरी वाघ यांचे अभिनायही या चित्रपटाची खरी ताकद आहेत. .2. ‘स्वदेस’'स्वदेस’ची कथा नासा येथे काम करणाऱ्या भारतीय वैज्ञानिक मोहन भार्गवची आहे, जो भारतात परतल्यानंतर ग्रामीण भागातील वास्तवाशी जोडला जातो. गावात वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव पाहून त्याला आपल्या देशासाठी काहीतरी करण्याची जाणीव होते. गावात वीज आणण्याच्या प्रयत्नातून त्याचा संघर्ष आणि देशाशी पुन्हा निर्माण झालेलं नातं चित्रपटात प्रभावीपणे दाखवलं आहे. शाहरुख खानचा मोहन भार्गव हा केवळ देशप्रेमी नायक नसून आपल्या समाजासाठी प्रत्यक्ष काम करण्याची प्रेरणा देणारी व्यक्तिरेखा आहे. त्यामुळे देशप्रेम, ग्रामीण भारत आणि स्वतःच्या मुळांशी जोडण्याची भावना अनुभवण्यासाठी ‘स्वदेस’ आवर्जून पाहावा. .3. ‘Article 15’‘Article 15’मध्ये जातीय भेदभाव, सामाजिक विषमता आणि संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराची होत असलेली पायमल्ली यावर भाष्य करण्यात आलं आहे. दोन मुली बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांच्या हत्या आणि त्यामागचं धक्कादायक वास्तव समोर आणण्याची जबाबदारी एका प्रामाणिक IPS अधिकाऱ्यावर येते. तपास पुढे जात असताना त्याला जातीय भेदभाव, भ्रष्ट व्यवस्था आणि सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाचा सामना करावा लागतो. आयुष्मान खुराना साकारत असलेला अधिकारी या व्यवस्थेविरोधात उभा राहताना दिसतो. समाजातील असमानतेचं अस्वस्थ करणारं पण वास्तव चित्र पाहण्यासाठी आणि संविधानातील समानतेचा अर्थ समजून घेण्यासाठी हा चित्रपट नक्की पाहावा..4. ‘अनेक’‘अनेक’ची कथा भारताच्या नॉर्थ-ईस्ट भागातील राजकीय संघर्ष आणि तिथे शांतता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांभोवती फिरते. आयुष्मान खुराना एका अंडरकव्हर एजंटच्या भूमिकेत असून, अशांत वातावरणात शांतता चर्चा घडवून आणण्याचं मिशन त्याच्यावर असतं. या प्रवासात त्याची भेट एका आत्मविश्वासू बॉक्सरशी होते, जिला देशासाठी खेळण्याचं आणि आपल्या प्रदेशाचं प्रतिनिधित्व करण्याचं स्वप्न असतं. चित्रपटातून नॉर्थ-ईस्टमधील लोकांची ओळख, संघर्ष, देशाशी असलेलं नातं आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिल्याची भावना समोर येते. भारतातील दुर्लक्षित प्रदेश आणि तिथल्या लोकांचा संघर्ष समजून घेण्यासाठी ‘Anek’ पाहण्यासारखा आहे..5. ‘मंटो'‘मंटो’ हा प्रसिद्ध उर्दू लेखक सआदत हसन मंटो यांच्या आयुष्यावर आधारित बायोपिक आहे. कथा १९४०च्या दशकात घडते आणि भारताच्या फाळणीपूर्व काळापासून फाळणीनंतरच्या पाकिस्तानपर्यंतचा मंटोचा प्रवास दाखवते. बॉम्बेवर प्रेम करणाऱ्या मंटोला फाळणीमुळे आपलं आवडतं शहर सोडून पाकिस्तानात जावं लागतं आणि या बदलाचा त्याच्या आयुष्यावर व लेखनावर खोल परिणाम होतो. धर्माच्या नावावर माणसांमध्ये आखली गेलेली सीमा, फाळणीचं दुःख आणि त्या काळातील सामाजिक वास्तव मंटोच्या नजरेतून चित्रपटात पाहायला मिळतं. नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा प्रभावी अभिनय आणि मंटोच्या विचारांचा वेध घेण्यासाठी हा चित्रपट आवर्जून पाहावा..अभिजीत खांडकेकरची मेहुणी आहे ही मराठी अभिनेत्री; गाजवतेय मालिका; म्हणते- माझ्या लग्नात त्यांनी खुर्च्या उचलल्यात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.