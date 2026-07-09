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माझी भूमिका : अभिनयाच्या नव्या शक्यतांचा शोध

‘बेबी डू डाय डू’मधील मूकबधिर कॉन्ट्रॅक्ट किलरची भूमिका साकारताना हुमा कुरेशीने संवादांशिवाय केवळ शरीरभाषा, हावभाव आणि शांततेतून अभिनयाच्या नव्या शक्यता शोधल्या
Huma Qureshi says her role as a mute contract killer in Baby Do Die Do pushed her beyond her comfort zone as an actor.

Huma Qureshi says her role as a mute contract killer in Baby Do Die Do pushed her beyond her comfort zone as an actor.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हुमा कुरेशी, अभिनेत्री

चित्रपटांमध्ये कलाकारांचे कौतुक अनेकदा त्यांच्या संवादफेकीसाठी, प्रभावी उपस्थितीसाठी किंवा भावनिक दृश्यांमधील अभिनयासाठी केले जाते. मात्र काही भूमिका अशा असतात, ज्या कलाकाराला त्याच्या सर्व परिचित साधनांपासून दूर नेतात आणि अभिनयाच्या मूळ क्षमतेची परीक्षा घेतात. मला ‘बेबी डू डाय डू’ या चित्रपटातील ‘बेबी करमरकर’ ही व्यक्तिरेखा अशाच प्रकारची वाटते.

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