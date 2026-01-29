तिचं बालपण हरवलं... सतत होणाऱ्या ट्रोलिंगला कंटाळून मायरा वायकुळच्या पालकांनी घेतला मोठा निर्णय; नेटकरीही करतायत विचारपूस

'माझी तुझी रेशीमगाठ' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय बालकलाकार मायरा वायकुळ हिने तिच्या निरागसतेने सगळ्यांची मनं जिंकली. मायरा प्रेक्षकांची अत्यंत लाडकी बनली. लहान असल्यापासूनच तिचे आईवडील तिचे गाण्याचे आणि डान्सचे व्हिडिओ टिकटॉकवर शेअर करत. त्यामुळेच तिला इंस्टाग्रामवरही प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. मात्र 'माझी तुझी रेशीमगाठ' या मालिकेमधून तिने प्रेक्षकांच्या मनात घरत केलं. मात्र या प्रसिद्धीचा तिला फायदा झाला तितकाच त्रासही झाला. आता तिच्या पालकांनी तिच्या भविष्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतलाय. .मायरा लहान असल्यापासूनच तिला कॅमेराची सवय होती. त्यामुळेच तिला मालिकांमध्ये आणि चित्रपटातही काम करण्याची संधी मिळाली. तिने आपल्या निरागस चेहऱ्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. मात्र यासगळ्याने तिचं बालपण हरवलं अशी प्रतिक्रिया नेहमीच प्रेक्षक देत आले. खेळण्याच्या वयात ती सतत कॅमेरासमोर असते, ज्यामुळे ती तिच्या वयापेक्षा मोठ्या लोकांसारखी बोलते असंही नेटकऱ्यांनी म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतर काहीही कारण नसतानाही मायराला ट्रोल करण्यात येऊ लागलं. आता यासगळ्यावर मायराचे आई-वडील, श्वेता आणि गौरव वैकुळ यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतलाय. .काय आहे तो निर्णय मायराच्या आईवडिलांनी तिचं सोशल मीडिया अकाउंट बंद केलं आहे. तिचं आणि तिचा भाऊ व्योम याचं इंस्टाग्राम अकाउंट त्यांनी बंद केलं आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे सगळेच चकीत झालेत. तर नेटकरी श्वेता यांच्या पोस्टवर मायराच्या इंस्टाग्राम अकाउंटबद्दल विचारणा करत आहेत. नुकताच व्योमचा बोरन्हाण सोहळा पार पडला, ज्याचा व्हिडिओ आई श्वेता यांनी शेअर केला, पण त्यात मायरा किंवा व्योम कोणालाही टॅग करण्यात आलेलं नाही. मायराचं सोशल मीडिया अकाउंट बंद करण्यात आलं असलं तरी तिचा अभिनय क्षेत्रातील प्रवास सुरू आहे. ती लवकरच श्रेयस तळपदे आणि प्रार्थना बेहेरे यांच्यासोबत 'मर्दिनी' या चित्रपटात झळकणार आहे. .खूप वाईट... जॉन अब्राहमचा चेहरा पाहून चाहते चकीत; अभिनेत्याला नेमकं झालंय तरी काय? म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.