सचिन पिळगावकरांसोबत अफेअरच्या चर्चा; बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितलं सत्य; म्हणाली- आम्ही एकमेकांना खूप...

मराठमोळे अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी अनेक हिंदी चित्रपटात काम केलं. 'शोले' चित्रपटात त्यांनी छोट्याश्या भूमिकेतही छाप पाडली. त्यातलाच एक गाजलेला चित्रपट म्हणजे 'नदियों के पार'. १९८२ साली आलेल्या या चित्रपटात सचिन आणि साधना सिंग मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटाने ऑफिसवर प्रचंड कमाई केलेली. 'नदियों के पार' मधली गुंजा आणि चंदनची जोडी प्रेक्षकांची आवडती होती. त्यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना भावली होती.मात्र या चित्रपटानंतर साधना आणि सचिन पिळगावकर यांच्या अफेअरच्या चर्चा रंगल्या होत्या. अखेर एका पॉडकास्टमध्ये अभिनेत्री साधना यांनी याबद्दल उत्तर दिलं. .एका मुलाखतीत साधना यांना सचिन यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर त्या म्हणाल्या, ''नदियों के पार' सिनेमाच्या शूटिंगआधी मी मुंबईत आले होते. तेव्हा मी ज्यांच्याकडे राहत होते तिथे सचिनजींच येणं जाणं होतं. तेव्हापासूनच आम्ही एकमेकांना ओळखत होतो. तेव्हा सचिनजी त्यांचा पहिला मराठी सिनेमा नवरी मिळे नवऱ्याला दिग्दर्शित करत होते. तो सिनेमाही आम्ही पाहिल्या. तेव्हाच आमच्यात मैत्री झाली होती. जेव्हा 'नदियों के पार' सिनेमाचं कास्टिंग फायनल झालं. तेव्हा माझा फोटो बघून सचिनजी म्हणाले की अरे हिला तर मी ओळखतो. पहिल्यापासूनच ओळखत असल्याने सचिनसोबत काम करण्यासाठी मी कंम्फर्टेबल होते. त्यानंतर आमची मैत्री खूप घट्ट झाली होती.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'आमची केमिस्ट्री खूप चांगली होती. तेव्हा मी अगोदरच एका रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यामुळे सचिनकडे मी कधीच त्या दृष्टीने पाहिलं नाही. त्यानंतरही काही सिनेमे आम्ही एकत्र केले. पण, 'नदियों के पार' सिनेमासारखा कोणताच सिनेमा चालला नाही. आमच्या दोघांचा सेन्स ऑफ ह्युमरही खूप छान होता. लग्नानंतरही आम्ही एकमेकांचे चांगले मित्र होतो. पण, नंतर काय घडलं माहीत नाही पण आमच्या मैत्रीत अंतर आलं. आता आमच्यात पहिल्यासारखा बॉण्ड नाही.' .आईने इस्लाम स्वीकारला आणि आम्हालाही... शर्मिला टागोर यांची लेक सबा पतौडीचा खुलासा; म्हणाली - आम्ही कधीही मंदीरात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.