‘नागबंधम’चे पहिले गाणे ‘नमो रे’ १५ मार्चला रिलीज, १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य

Entertainment News : लवकरच प्रदर्शित होणारी पॅन-इंडिया फिल्म 'नागबंधम' आपल्या भव्य निर्मितीमुळे सिनेविश्वात मोठी चर्चा निर्माण करत आहे. अभिषेक नामा यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनत असलेला हा चित्रपट NIK स्टुडिओज च्या बॅनरखाली किशोर अन्नापुरेड्डी आणि निशिता नागिरेड्डी यांनी निर्मित केला आहे. हा चित्रपट भारतीय सिनेमात नवा बेंचमार्क सेट करेल आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांना आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..'नागबंधम'चे पहिले गाणे "नमो रे" १५ मार्च रोजी सकाळी ११:११ वाजता प्रदर्शित होणार आहे. भगवान नारायणांना समर्पित असलेले हे गाणे चित्रपटाच्या गूढ आणि आध्यात्मिक आशयाची झलक देणारे आहे.."नमो रे"ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे या गाण्यात सहभागी असलेले १००० डान्सर्स. हे सर्वजण एकत्र येऊन एक भव्य आणि नेत्रदीपक कोरिओग्राफी सादर करणार आहेत. भारतीय नृत्यपरंपरेची विविधता आणि एकता दाखवणारा हा ग्रँड सीक्वेन्स प्रसिद्ध कोरिओग्राफर गणेश आचार्य आणि सृष्टी वर्मा यांनी साकारला आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना एक अविस्मरणीय व्हिज्युअल अनुभव मिळणार आहे.."नमो रे"चे संगीत प्रतिभावान जोडी जुनैद कुमार आणि अभय यांनी दिले असून ते भक्तीभावाने भरलेले जादुई वातावरण निर्माण करते. गाण्याचे प्रेरणादायी बोल विमल कश्यप यांनी लिहिले आहेत, जे गाण्याच्या आध्यात्मिक भावनेला सुंदरपणे व्यक्त करतात. तर मान्यवर गायिका मायस्मी बोस यांनी आपल्या प्रभावी आवाजाने या गाण्याला खास उंची दिली आहे..पडद्यामागेही 'नागबंधम'साठी एक दमदार तांत्रिक टीम काम करत आहे. चित्रपटाचे सिनेमॅटोग्राफी सुंदर राजन एस यांनी सांभाळले असून एडिटिंगची जबाबदारी आरसी प्राणा यांच्याकडे आहे. तसेच अशोक कुमार यांनी प्रोडक्शन डिझाइनची जबाबदारी सांभाळत चित्रपटासाठी एक भव्य आणि सुंदर विश्व उभे केले आहे..रिलीजची तारीख जवळ येत असताना निर्मात्यांनी प्रेक्षकांना सोशल मीडियावर आणि इतर प्रमोशनल प्लॅटफॉर्म्सवर अपडेट राहण्याचे आवाहन केले आहे. "नमो रे" रिलीज होण्यापूर्वी अनेक टीझर्स आणि एक्सक्लुसिव्ह कंटेंटही समोर येणार आहेत. 'नागबंधम'ची टीम प्रेक्षकांसमोर आध्यात्मिकता, संगीत आणि नृत्याचा अनोखा संगम सादर करण्यासाठी खूप उत्सुक आहे..