‘नागबंधम’चे पहिले गाणे ‘नमो रे’ १५ मार्चला रिलीज, १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य

Nagbandham Movie First Song Out : नागबंधम सिनेमाचं पहिलं गाणं सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आलं. जाणून घेऊया या नव्या सिनेमाविषयी आणि गाण्याविषयी.
Entertainment News : लवकरच प्रदर्शित होणारी पॅन-इंडिया फिल्म ‘नागबंधम’ आपल्या भव्य निर्मितीमुळे सिनेविश्वात मोठी चर्चा निर्माण करत आहे. अभिषेक नामा यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनत असलेला हा चित्रपट NIK स्टुडिओज च्या बॅनरखाली किशोर अन्नापुरेड्डी आणि निशिता नागिरेड्डी यांनी निर्मित केला आहे. हा चित्रपट भारतीय सिनेमात नवा बेंचमार्क सेट करेल आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांना आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

