Premier: ‘नागबंधन’ जुलैमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला विराट कर्णा आणि ऋषभ साव्हनीच्या डॅशिंग लूकसह पोस्टर प्रदर्शित

पौ राणिक कथा आणि आधुनिक साहसाचा अनोखा संगम असलेला बहुप्रतीक्षित पॅन इंडिया चित्रपट 'नागबंधन'च्या प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आली आहे..निर्मात्यांनी रामनवमीच्या शुभ मुहूर्तावर एक विशेष पोस्टर प्रदर्शित करीत हा चित्रपट ३ जुलैला देशभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा केली आहे. निक स्टुडिओ आणि अभिषेक पिक्चर्सच्या या घोषणेमुळे सिनेसृष्टीत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..प्रदर्शित करण्यात आलेल्या नवीन पोस्टरमध्ये मुख्य कलाकार विराट कर्णा आणि ऋषभ साव्हनी यांचा डॅशिंग लूक पाहायला मिळत आहे..पोस्टरमध्ये सर्प, त्रिशूल आणि प्राचीन मंदिराच्या कलाकृती दिसून येतात, ज्या चित्रपटातील आध्यात्मिकता आणि रहस्याकडे इशारा करीत आहेत..यापूर्वी या चित्रपटाचा टीझर आणि 'नमो रे' हे गाणे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले असून, आता प्रदर्शनाची तारीख समोर आल्याने चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. अभिषेक नामा यांनी याचे दिग्दर्शन केले असून, किशोर अन्नापरेड्डी आणि निशिता नागिरेड्डी यांनी निर्मितीची धुरा सांभाळली आहे.