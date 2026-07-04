मला चामड्याच्या पट्ट्याने मारलं... पहिल्या पत्नीने नागराज मंजुळेंवर केलेले गंभीर आरोप, म्हणाल्या- 'तो माणूस...'

'फॅन्ड्री', 'सैराट', 'झुंड' या चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा लोकप्रिय दिग्दर्शक म्हणजे नागराज मंजुळे. त्यांनी आपल्या उत्कृष्ट दिग्दर्शनातून जनमाणसातल्या कथा मांडल्या. ज्या प्रेक्षकांच्या मनाला भावल्या. त्यामुळे एक समाजभान असलेला दिग्दर्शक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. मात्र त्यांच्या पहिल्या पत्नीने नागराज यांच्यावर अनेक आरोप केले होते. नागराज आपल्याला मारत होते, त्यांनी आपल्याला मूल होऊ दिलं नाही असंही त्या म्हणालेल्या. त्यामुळे नागराज यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. .नागराज यांच्या पहिल्या पत्नीचं नाव सुनीता मंजुळे होतं. त्यांच लग्न १७ मे १९९७ रोजी झालं. त्यावेळी नागराज फक्त बारावीत होते. 'क्विंट'ला दिलेल्या मुलाखतीत सुनीता यांनी सांगितलं की वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी त्यांचं नागराज यांच्याशी लग्न झालं आणि नागराज जेव्हा चित्रपटनिर्माता म्हणून करिअर घडवत होते, तेव्हा त्या संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत होत्या. सुनीता या मुलाखतीत म्हणाल्या, 'मला वाटतं की त्यांना माझी लाज वाटते. ते कलाविश्वातील लोकांमध्ये वावरतात, महाराष्ट्रातील बडे लोक त्यांचा आदर करतात; आणि दुसरीकडे मी आहे, जिचं शिक्षण केवळ आठवीपर्यंतच झाले आहे. मला वाटतं याच कारणामुळे त्यांना मी केवळ घरची कामं करण्यासाठी आणि कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी योग्य वाटले, पण सर्वांसमोर अभिमानाने आपली पत्नी म्हणून ओळख करून देण्याइतपत नाही. .त्या पुढे म्हणाल्या, 'ते यशस्वी झाले आहेत आणि मी फारशी शिकलेली नाही याची त्यांना लाज वाटते, म्हणूनच त्यांनी मला दूर केलं. माझा सुरुवातीचा काळ दुर्लक्ष आणि उपेक्षेचा होता. नागराज मला मूल होऊ देत नसत आणि त्यासाठी मला चामड्याचे पट्टे व लाकडाच्या तुकड्याने मारहाणही करत असत. 'फँड्री'साठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यावर नागराज आणि त्यांचे कुटुंबीय दिल्लीला गेले होते, पण त्यांनी मला घरातच कोंडून ठेवलं आणि बाहेर पडू दिलं नाही.' आता त्यांचा घटस्फोट झाला असून, तडजोडीचा भाग म्हणून सुनीता यांना सात लाख रुपये देण्यात आले होते. उदरनिर्वाह करण्यासाठी आणि वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठी त्या आता लोकांच्या घरी साफसफाईचे काम करतात..'खाशाबा'च्या टीझरमध्ये नागराज मंजुळेंना पाहिलंत पण त्यांच्या पत्नीला ओळखलंत का? २ सेकंदासाठी दिसलीय झलक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.