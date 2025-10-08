Premier

Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! झुंड चित्रपटात भूमिका केलेल्या कलाकाराचा खून; पोलिस म्हणाले...

Nagpur Shaken as Jhund Movie Actor Babu Chhatri Murdered by Friend Dhruv Sahu after Drunken Argument: दारुच्या नशेमुळे दोघांमध्ये भांडण झाल्याची माहिती असून त्यातून खुनाची घटना घडली.
Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! झुंड चित्रपटात भूमिका केलेल्या कलाकाराचा खून; पोलिस म्हणाले...
संतोष कानडे
Updated on

Jhund Movie: नागराज मंजुळे यांच्या झुंड चित्रपटात भूमिका साकारलेल्या बाबू छत्री नामक तरुणाचा खून झाला आहे. नागपूरच्या जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये ही घटना घडली. बाबू छत्रीचा मित्र ध्रुव साहू याने त्याचा खून केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
movie
Amitabh Bacchan
nagraj manjule

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com