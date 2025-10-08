Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! झुंड चित्रपटात भूमिका केलेल्या कलाकाराचा खून; पोलिस म्हणाले...

Jhund Movie: नागराज मंजुळे यांच्या झुंड चित्रपटात भूमिका साकारलेल्या बाबू छत्री नामक तरुणाचा खून झाला आहे. नागपूरच्या जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये ही घटना घडली. बाबू छत्रीचा मित्र ध्रुव साहू याने त्याचा खून केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..जरीपटका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली. बाबू छत्री आणि ध्रुव साहू यांच्यामध्ये दारुच्या नशेवरुन वाद झाला होता. बुधवारी सकाळी पुन्हा दोघांची भेट झाली तेव्हा भांडण झालं. याचवेळी ध्रुव साहू याने धारदार शस्त्राने बाबू छत्रीवर वार करत त्याचा खून केला..Pimpri Traffic : मोरवाडी चौकामध्ये वाहतूक बेट नकोच, महापालिका प्रशासनाने प्रयोग करू नयेत; वाहतूक पोलिसांनी धाडले पत्र.दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी स्थानिक तरुणांना सोबत घेऊन झुंड नावाचा चित्रपट केला होता. नागपूरमध्येच या चित्रपटाचं चित्रिकरण झालं होतं. विशेष म्हणजे अमिताभ बच्चन यांनी या चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिका साकारली होती..NMIA: लोटस-इंस्पायर्ड डिझाईन, फ्युचरिस्टिक टेक अन्...; नवी मुंबई विमानतळ जागतिक पातळीवर चमकणार, कसं आहे नवं Airport?.दरम्यान, बाबू छत्रीवर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल होते. त्याला झुंड सिनेमात भूमिका मिळाल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरुन या दोन्ही मित्रांमध्ये दारुच्या नशेमध्ये वाद झाला होता. त्याच वादातून खुनाची घटना घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.