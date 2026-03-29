नागराज मंजुळे दिग्दर्शित मटका किंग सिरीजची रिलीज डेट जाहीर ! विजय वर्मा साकारणार मुख्य भूमिका

Entertainment News : प्राइम व्हिडिओ, जो भारतातील सर्वात लोकप्रिय एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन आहे, त्याने आज विजय वर्माच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या आगामी ओरिजिनल ड्रामा सीरिज 'मटका किंग'ची वर्ल्डवाइड प्रीमियर डेट 17 एप्रिल जाहीर केली आहे. अभय कोरन्ने यांनी लिहिलेली आणि नागराज पोपटराव मंजुळे यांनी तयार करून दिग्दर्शित केलेली ही सीरिज 1960 च्या दशकातील बदलत्या बॉम्बेवर आधारित आहे. ही कथा एका कापूस व्यापाऱ्याभोवती फिरते, जो 'मटका' नावाची नवी जुगार प्रणाली सुरू करतो आणि श्रीमंतांच्या या छंदाला संपूर्ण देशभर पसरवतो..ही सीरिज सिद्धार्थ रॉय कपूर, नागराज पोपटराव मंजुळे, गार्गी कुलकर्णी, अश्विनी सिदवानी आणि आशीष आर्यन यांनी 'रॉय कपूर फिल्म्स', 'आटपाट' आणि 'SMR प्रोडक्शन्स'च्या बॅनरखाली निर्मित केली आहे. 'मटका किंग'मध्ये विजय वर्मा, कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जादावत आणि गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिकांमध्ये आहेत. यांच्यासोबत विनीत कुमार सिंह, भरत जाधव, गिरीश कुलकर्णी, जेमी लीवर, किशोर कदम, सायरस साहूकार, अर्पिता सेठिया, संभाजी तांगडे, इश्तियाक खान, संजीव जोटांगिया आणि सिमरन अश्विनी महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. ही सीरिज 17 एप्रिलपासून भारतासह जगभरातील 240 पेक्षा अधिक देशांमध्ये फक्त प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होईल..'मटका किंग'ची कथा ब्रिज भट्टीभोवती फिरते, ज्याची भूमिका विजय वर्मा यांनी साकारली आहे. 1960 च्या दशकातील बदलत्या बॉम्बेमध्ये स्वतःची ओळख आणि मान-सन्मान मिळवण्यासाठी झटणारा एक हुशार आणि मेहनती कापूस व्यापारी अशी त्याची व्यक्तिरेखा आहे. गर्दीने गजबजलेले बाजार, चाळी आणि बदलणारी सत्ता यांच्यात ही कथा उभी राहते. एका महत्त्वाकांक्षी कल्पनेपासून सुरू होणारी ही कहाणी हळूहळू स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करते आणि समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना आकर्षित करते. जशी-जशी अपेक्षा आणि जोखीम वाढत जाते, तशी ही सीरिज महत्त्वाकांक्षा, सत्ता आणि स्वतःची जागा निर्माण करण्याच्या रोमांचक प्रवासात रूपांतरित होते..प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे ओरिजिनल्स हेड आणि डायरेक्टर निखिल मधोक म्हणाले, "मटका किंग ही एका अशा माणसाची रोचक कथा आहे, जो बदलत्या काळात प्रत्येक अडचणीशी लढत यश मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, आणि ती इतक्या प्रभावी पद्धतीने सादर केली आहे की प्रेक्षक थक्क होतील. ब्रिज भट्टीचा 'मटका किंग' होण्याचा प्रवास जितका प्रेरणादायी आहे, तितकाच तो शिकवण देणारा देखील आहे. आम्ही रॉय कपूर फिल्म्स, आटपाट आणि SMR प्रोडक्शन्ससोबत मिळून ही धाडसी कथा 17 एप्रिलला जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खूप उत्सुक आहोत.".'मटका किंग'चे सह-निर्माते सिद्धार्थ रॉय कपूर म्हणाले, "या सीरिजकडे आम्हाला सर्वाधिक आकर्षित करणारी गोष्ट म्हणजे तिचं मोठ्या प्रमाणावर उभारलेलं अनोखं विश्व आणि एका अशा व्यक्तीची कथा, जो वेगाने बदलणाऱ्या समाजात स्वतःची महत्त्वाकांक्षा, ओळख आणि सन्मानासाठी संघर्ष करतो. ही कथा जरी विशिष्ट काळ आणि ठिकाणाची असली, तरी त्यात दाखवलेले मानवी स्वप्न आणि निर्णय प्रत्येकाला स्वतःशी जोडून घेतात. नागराज पोपटराव मंजुळे यांच्यासोबत काम करणं हा एक उत्तम अनुभव होता, ज्यांच्या कामाचा मी नेहमीच चाहता राहिलो आहे. तसेच प्रतिभावान अभय कोरन्ने यांनी कथाकथनात वेगळा क्रिएटिव्ह दृष्टिकोन आणि वास्तवता आणली आहे. विजय वर्मा, कृतिका कामरा आणि गुलशन ग्रोवर यांसारख्या उत्कृष्ट कलाकारांनी या सीरिजमध्ये प्राण फुंकले आहेत. या मोठ्या प्रोजेक्टसाठी प्राइम व्हिडिओसोबतची आमची भागीदारी अधिक मजबूत करत आम्ही खूप आनंदी आहोत आणि 17 एप्रिलपासून 'मटका किंग' प्रेक्षकांसमोर आणण्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत."