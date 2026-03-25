कोमेजली म्हणून मी ती फुलं कचऱ्यात टाकली... नम्रता संभेरावने सांगितला मुलाचा भावुक किस्सा; म्हणाली- त्याने पाहिलं आणि...

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री नम्रता संभेराव हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं. नम्रता ही हास्यजत्रेमधील एक अतरंगी हास्यवीर आहे. तिच्या विनोदांना तोड नसते. प्रेक्षकांना पोट धरून हसायलालावणारी नम्रता प्रेक्षकांची आवडती आहे. मंचावर अगं अगं आई स्किट करणारी नम्रता खऱ्या आयुष्यातही एक आई आहे. तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मुलाबद्दलचा एक किस्सा सांगितलाय जो ऐकून सगळेच भावुक झालेत. .नम्रताच्या मुलाचं नाव रुद्राज आहे. नम्रताने नुकतीच लेट्सअप मराठीला मुलाखत दिली. यात रुद्राजबद्दल बोलताना ती म्हणाली, 'तो सहा वर्षाचा आहे फक्त. मी सकाळी जाते मी रात्री लेट घरी येते. सिनेमाचं शूटिंग असतं, नाटकांचे दौरे असतात, हास्यजत्रेचं शूटिंग असतं. या सगळ्यात मी त्याला भावनिकरीत्या इतकं जवळ केलंय ना. मी खूप पझेसिव्ह आहे त्याच्या बाबतीत. की मी लांब जाते पण त्याला वाटलं पाहिजे आई आपली आहे. आई आपल्यासाठी करते. म्हणून मी त्याच्यासोबत खूप गप्पा मारते. सगळं करते. परवा त्याने माझ्यासाठी चाफ्याची फुलं आणली. सहा वर्षांचा आहे तो फक्त.'.त्याने शाळेतनं येताना माझ्यासाठी चाफ्याची फुलं आणलेली. आणि मला माहीत नाहीत. मी नेमकी रात्री आले आणि ती अशी टेबलवर ती होती तर ती कोमेजलेली म्हणून मी ही का ठेवलीयेत इथे म्हणून ती टाकून दिली कचऱ्यात. रात्री त्याला अचानक आठवलं, त्याने लाइट्स चालू केल्या. आई आई मी काहीतरी सरप्राइज आणलंय तुझ्यासाठी. आला तो आणि म्हंटला फुलं कुठे गेली? मी टेबलवर ठेवलेली तुझ्यासाठी. तुला दाखवायची होती. मी म्हटलं, ती माझ्यासाठी होती? आजी मला म्हणाली तुला काहीतरी भाजी बनवायची आहे त्याची. आई फुलांची भाजी बनवणार आहे असं तू आजीला सांगितलंस. मी ती खराब झालेली म्हणून फेकून दिली.' .नम्रता पुढे म्हणाली, 'त्याचा चेहरा इतका पडला ना. तो म्हणाला, आई मी सॅड झालो. मी तुझ्यासाठी आणली होती. आणि आई ती खूप दुर्मिळ फुलं असतात. आता मला माहीत नाही परत मिळतील का. मी म्हटलं, प्लिज रुद्राज, माझ्यासाठी घेऊन येशील का? दुसऱ्या दिवशी मी घरी आले. तो झोपलेला. दीड वाजता रात्री मी बघितलं. एका बाउलमध्ये पाण्यात त्याने ती फुलं आणून ठेवली होती. दुसऱ्यादिवशी. किती गोड आहे हे. आपण कितीही मोठे व्हा. आपण कितीही कामं करा. आपलं कुटुंब ना आपल्याला जमिनीवर ठेवण्याचं काम करतंय. आपल्या भावना बांधून ठेवण्याचं काम करतंय.' .नम्रता लवकरच 'सुपरडुपर' या चित्रपटात दिसणार आहे. हा चित्रपट ३ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तर या चित्रपटात तिच्यासोबतच निर्मिती सावंत, विदुला चौघुले आणि ललित प्रभाकर मुख्य भूमिकेत आहेत.