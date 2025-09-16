VIDEO: एकदम कडक! सेनोरिटा गाण्यावर नम्रता संभेरावचा जबरदस्त डान्स; नवऱ्याचीही नजर हटेना

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांना अनेक दमदार कलाकार दिले. ज्यांनी आपल्या टायमिंगच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. वनिता खरात, ओंकार भोजने, गौरव मोरे, प्रियदर्शिनी इंदलकर, शिवाली परब, दत्तू मोरे, पृथ्वीक प्रताप यांसारख्या कलाकारांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. यातील एक अभिनेत्री म्हणजे नम्रता संभेराव. नम्रता प्रेक्षकांची अत्यंत आवडती आहे. प्रत्येक स्किटमध्ये ती वेगळ्या भूमिकेत दिसते. तिची जॉली तर प्रेक्षकांची आवडती आहे. नम्रता केवळ एक अभिनेत्रीच नाही तर एक उत्कृष्ट नृत्यांगणा देखील आहे. तिचा डान्सचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .नम्रताने हास्यजत्रेसोबतच अनेक चित्रपटांमध्येही भूमिका साकारल्या आहेत. त्यात ती वेगळ्या धाटणीच्या भूमिकांमध्ये दिसते. नुकताच नम्रताचा वाढदिवस झाला. २९ ऑगस्ट रोजी नम्रताने तिचा ३६ वा वाढदिवस साजरा केला. त्या निमित्ताने ती वाढदिवस साजरा करण्यासाठी तिच्या कुटुंबासोबत आणि मित्रपरिवारासोबत एका हॉटेलमध्ये गेली होती. या हॉटेलमध्ये तिने सेनोरिटा गाण्यावर ठुमके लगावले. जे पाहून सगळेच चकीत झाले. ती नाचत असताना तिचा मुलगा आईचा व्हिडिओ काढताना दिसतोय. इतकंच नाही तर तिचा नवरा देखील तिलाच पाहत आहे. .मनोरंजन गॉसिप या चॅनेलवर तिचा व्हिडिओ अपलोड करण्यात आलाय. यात ती साडीमध्ये दिसतेय. लांब कानातले आणि डोक्याला टिकली यात ती सुंदर दिसतेय. साडीमध्ये ती हृतिक रोशनच्या 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' या चित्रपटातील गाण्यावर थिरकताना दिसतेय. ती सेनोरिटाची स्टेप करताच सगळे एकाच जल्लोष करतात. तिला नाचताना पाहून नम्रताचा नवरादेखील गालात हसत आपल्या पत्नीकडे पाहताना दिसतोय. तर नम्रता कसलीच पर्वा न करता मनमुराद नाचताना दिसतेय. आईला नाचताना पाहून तिचा लेकही लगेच व्हिडिओ बनवताना दिसतोय..नाचताना नम्रताच्या चेहऱ्यावर प्रचंड आनंद आहे. नम्रताला इतका उत्तम डान्स येतो हे अनेक जणांना ठाऊक नसेल. तिच्या व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट करत तिचं कौतुक केलं आहे. .तू आता निघ... ज्याला सतीश राजवाडेंनी दुर्लक्षित केलं तोच ठरला स्टार प्रवाहचा लोकप्रिय नायक; म्हणतो- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.