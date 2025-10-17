Namrata Sinha: नम्रता सिन्हा आता नव्या चित्रपटांच्या तयारीत

मराठी चित्रपटसृष्टीत अलीकडे निर्माती नम्रता सिन्हा यांचं नाव चर्चेत आलं आहे. नम्रता या सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माता विनयकुमार सिन्हा यांच्या कन्या आहेत. विनय यांनी सलमान खान आणि आमिर खान यांच्या ‘अंदाज अपना अपना’ या लोकप्रिय चित्रपटाची निर्मिती केली होती. .आता नम्रता यांनी नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘सकाळ तर होऊ द्या’ या चित्रपटातून निर्माता म्हणून पहिलं पाऊल टाकलं आहे. या चित्रपटात मानसी नाईक आणि सुबोध भावे यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या असून, दिग्दर्शन आलोक जैन यांनी केलं आहे. पहिल्याच प्रयत्नात प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या नम्रता सिन्हा आता एक मराठी आणि हिंदी अशा दोन नव्या प्रकल्पांच्या तयारीत आहेत..नम्रता यांचा ‘सकाळ तर होऊ द्या’ हा निर्माता म्हणून पहिलाच चित्रपट असला तरी याआधी त्या ‘द ग्रेट इंडियन वॉरियर’ या चित्रपटात सह-निर्माती म्हणून झळकल्या होत्या. निर्मितीच्या त्यांच्या प्रवासाबद्दल त्या म्हणाल्या, ‘‘मराठी चित्रपट करणं माझ्यासाठी एक नवीन अनुभव होता आणि तो अतिशय सुंदर ठरला. सर्वजण खूप प्रोफेशनल होते. शूटिंगच्या प्रक्रियेत कोणतीही अडचण आली नाही..संपूर्ण टीम समर्पणाने काम करीत होती. विशेष म्हणजे बहुतेक चित्रपटाचं शूटिंग रात्री झालं, तरीही सर्वांचा उत्साह कायम होता.’’ अभिनेत्री मानसी नाईकसोबतच्या त्यांच्या पहिल्या अनुभवाबद्दल नम्रता म्हणाल्या, ‘‘आमची वैयक्तिक ओळख नव्हती. सुबोध भावे यांनी मानसीचं नाव सुचवलं आणि तिला पाहिल्यानंतर लगेचच जाणवलं की हीच ‘नियती’ची भूमिका साकारू शकेल. ती खूप समर्पित कलाकार आहे..’’ नम्रता सिन्हा सध्या त्यांच्या पुढील दोन चित्रपटांच्या नियोजनात व्यस्त आहेत. त्या म्हणाल्या, ‘‘लवकरच दोन नवीन प्रोजेक्ट्स प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा मानस आहे. एक मराठी आणि दुसरा हिंदी असे हे दोन चित्रपट असतील. एका चित्रपटाचं कथानक आलोक जैन स्वतः विकसित करीत आहेत. हे प्रोजेक्ट्स कोणत्या धाटणीचे असतील हे अद्याप सांगता येणार नाही. चित्रपटाची आणि दिग्दर्शकाची घोषणा पुढील काही महिन्यांत आम्ही नक्कीच करू..चांगल्या भूमिका केल्या पण मी अजूनही स्टार झालेलो नाही... सुबोध भावेचं वक्तव्य चर्चेत .’’ निर्मितीच्या क्षेत्रात पदार्पण करून थोड्याच काळात नम्रता सिन्हा यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘सकाळ तर होऊ द्या’नंतर त्यांच्या पुढील प्रकल्पाकडे आता प्रेक्षक आणि चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागले आहे. हे चित्रपट कॉमेडी शैलीचे असतील, सस्पेन्स थ्रिलरचे असतील याबाबत अद्याप सांगण्यात आले नसले, तरी ह्या चित्रपटाची पुढील काही महिन्यात घोषणा होईल. त्यांच्या नव्या चित्रपटांमधूनही नवनवीन कथा, प्रयोग प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.