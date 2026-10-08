दिवसाला ६० सिगारेट प्यायचे नाना पाटेकर; 'बहिणीचा 'तो' शब्द अन् नानांनी जागेवर सोडलं धूम्रपान

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारे लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज ८ ऑक्टोबर रोजी गोव्यामध्ये राहत्या घरी निधन झालं. वयाच्या ७५ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. 'तिरंगा' ते 'नटसम्राट' त्यांच्या कित्येक भूमिका अजरामर झाल्या. त्यांना कार्डियाक अरेस्ट आला आणि पहाटे ५. २० वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली. नाना कधीकाळी चेन स्मोकर होते. चित्रपटसृष्टीत आल्यावर त्यांना सिगारेट प्यायची सवय लागली होती. मात्र बहिणीच्या त्या वाक्याने त्यांची ही सवय सुटली. एका मुलाखतीत त्यांनी याबद्दल सांगितलं होतं. .नानांनी लल्लनटॉपला मुलाखत दिलेली यात बोलताना त्यांनी त्यांच्या सिगारेटच्या सवयीबद्दल सांगितलेलं. या मुलाखतीत बोलताना नाना म्हणाले, 'माझ्या बहिणीमुळेच मी स्मोकिंग सोडलं. तिने तिचा एकुलता एक मुलगा गमावला होता. त्यावेळी मी दिवसाला जवळपास ६० सिगारेट ओढायचो. आंघोळ करतानाही मी सिगारेट ओढायचो. पण हे खूप वाईट होतं. सिगरेटच्या वासामुळे माझ्या गाडीत कोणी बसत नव्हतं. मी कधीच दारु प्यायलो नाही पण धूम्रपान खूप केलं. माझ्या बहिणीने मला धूम्रपान केल्यानंतर खोकला होताना पाहिलं. ती म्हणाली, अजून काय बघावं लागणार आहे? तेव्हा मला खूप वाईट वाटलं. मी त्या दिवशी सिगारेट प्यायलो नाही. दुसऱ्या दिवशीही नाही आणि त्यानंतर मी सिगारेटला हातही लावला नाही. पाच दिवसानंतर मी बहिणीला फोनकरून आपण सिगारेट सोडल्याचं सांगितलं.' .नाना यांच्या पार्थिव देहावर पुण्यातील त्यांच्या फार्महाउसमध्येच अंतिमसंस्कार करण्यात येणार आहेत. हीच त्यांची शेवटची इच्छा होती. तिथे त्यांच्या अंतिमसंस्काराची तयारी करण्यात येत आहे. .लोकं म्हणतील नानाचा मुलगा असा कसा? दुसऱ्या मुलाचा तिरस्कार करायचे नाना, आयुष्यभर मनात राहिली ती सल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.