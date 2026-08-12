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वसू आत्याची खेळी यशस्वी होणार! नंदिनीच्या खोट्या गरोदरपणाचं सत्य सगळ्यांसमोर येणार; 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये मोठा ट्विस्ट

LAGNANATAR HOILACH PREM UPCOMING TWIST: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये मोठा ट्विस्ट आला आहे. अखेर प्रेक्षकांनी सांगितलेली कथाच खरी ठरलीये.
LAGNANATAR HOILCH PREM UPCOMING EPISODE

LAGNANATAR HOILCH PREM UPCOMING EPISODE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये दररोज निरनिराळे ट्विस्ट येत असतात. त्यामुळेच प्रेक्षक मालिकेशी जोडलेले राहतात आणि मालिकेचा टीआरपी वाढतो. असाच एक मोठा ट्विस्ट आता स्टार प्रवाहवरील मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये येणार आहे. मालिकेत आता नंदिनी आणि जीवाचं सत्य सगळ्यांसमोर उघड होणार आहे. वसू आत्या नंदिनीचं सत्य सगळ्यांसमोर आणणार आहे. नुकताच स्टार प्रवाहाने नवा प्रोमो प्रदर्शित केलाय. जो पाहून प्रेक्षक आनंदले आहेत.

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