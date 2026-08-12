वसू आत्याची खेळी यशस्वी होणार! नंदिनीच्या खोट्या गरोदरपणाचं सत्य सगळ्यांसमोर येणार; 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये मोठा ट्विस्ट

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये दररोज निरनिराळे ट्विस्ट येत असतात. त्यामुळेच प्रेक्षक मालिकेशी जोडलेले राहतात आणि मालिकेचा टीआरपी वाढतो. असाच एक मोठा ट्विस्ट आता स्टार प्रवाहवरील मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये येणार आहे. मालिकेत आता नंदिनी आणि जीवाचं सत्य सगळ्यांसमोर उघड होणार आहे. वसू आत्या नंदिनीचं सत्य सगळ्यांसमोर आणणार आहे. नुकताच स्टार प्रवाहाने नवा प्रोमो प्रदर्शित केलाय. जो पाहून प्रेक्षक आनंदले आहेत. .नुकताच मालिकेत पार्थ आणि काव्या यांच्या येणाऱ्या बाळासाठी सोहळा साजरा करण्यात आला. काव्याचं डोहाळेजेवण करण्यात आलं. तर दुसरीकडे नंदिनीने तिचं आणि जीवाचं बाळ गेल्याच सत्य कुणालाही सांगितलेलं नाही. तर याउलट त्यांनी बाळासाठी सरोगसी करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी आर्याला जीवाने आपलं बाळ वाढवण्याची जबाबदारी दिली होती. मात्र आर्या आता त्यांच्या विरुद्ध उभी राहिलीये. तर दुसरीकडे नव्या प्रोमोवर, वसू आत्या नंदिनीला सगळ्यांसमोर आणून उभं करतात आणि ही खोटं बोलतेय असं सांगताना दिसतायत. .या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आल्यानुसार, वसू आत्या नंदिनीच्या पोटावर मारून सगळ्यांना ती खोटं पोट लावते हे सांगतात. तेव्हा सगळेच चकीत होतात. काव्यादेखील आपली ताई खोटं बोलत नाही असं म्हणते. मात्र अखेर मानिनीपुढे येऊन खानाखाली मारताना दिसतेय. मात्र ती कुणाला कानाखाली मारते हे समजूत नाहीये. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झालेत. एकाने लिहिलं, 'The only good part is नंदिनी finally ह्या एका खोट्यातून मोकळी होईल. सगळ्यात जास्त त्रास तिलाच होतो आहे सगळ्याचा.' आणखी एकाने लिहिलं, 'बरं कानाखाली कोणाला बसते ते एपिसोड मध्ये कळेलच पण हे खरं बाहेर येणं नंदिनीसाठी बेस्ट च आहे. कधीची त्या खाली दबली गेलीय सगळ्यांनाच विचार करता करता. सुटका तरी होईल.'.Scam 2010 Marathi Actor: SCAM 2010 मध्ये झळकणार मराठमोळा चेहरा; तुम्ही ओळखलंत का या अभिनेत्याला? पत्नी गाजवतेय मराठी मालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.