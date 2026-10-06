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माझा एक भाऊ मुंबईत आहे, ठाकरे साहेब! नर्गिस यांनी संजय दत्तला दिलेला सल्ला; म्हणाल्या, 'कोणतीही अडचण आली तर...

SANJAY DUTT TALKED ABOUT BALASAHEB THACKERAY: लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त याने एका मुलाखतीत त्याचं आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नातं कसं निर्माण झालं याबद्दल सांगितलंय.
SANJAY DUTT WITH BALASAHEB THACKERAY

SANJAY DUTT WITH BALASAHEB THACKERAY

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त सध्या चर्चेत आहे. नुकतंच त्याने भारताबद्दल काही वक्तव्य केलेलं. त्यामुळे अनेकांनी त्याच्यावर टीका केली. मात्र संजय आणि वाद हे समीकरण काही जुनं नाही. १९९३ सालच्या साखळी बॉम्ब हल्ल्यात अभिनेत्याला अटक करण्यात आली होती. हा काळ त्याच्या आयुष्यातला सगळ्यात कठीण काळ होता. मात्र तेव्हा त्याच्या पाठीशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे उभे राहिले. एका मुलाखतीत त्याने काही जुन्या आठवणी सांगितल्या आहेत.

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