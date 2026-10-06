माझा एक भाऊ मुंबईत आहे, ठाकरे साहेब! नर्गिस यांनी संजय दत्तला दिलेला सल्ला; म्हणाल्या, 'कोणतीही अडचण आली तर...

बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त सध्या चर्चेत आहे. नुकतंच त्याने भारताबद्दल काही वक्तव्य केलेलं. त्यामुळे अनेकांनी त्याच्यावर टीका केली. मात्र संजय आणि वाद हे समीकरण काही जुनं नाही. १९९३ सालच्या साखळी बॉम्ब हल्ल्यात अभिनेत्याला अटक करण्यात आली होती. हा काळ त्याच्या आयुष्यातला सगळ्यात कठीण काळ होता. मात्र तेव्हा त्याच्या पाठीशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे उभे राहिले. एका मुलाखतीत त्याने काही जुन्या आठवणी सांगितल्या आहेत. .संजय दत्तने एका मुलाखतीत आपल्या आई नर्गिस दत्त यांनी सांगितलेली आठवण शेअर केली होती. नरगिस दत्त कॅन्सरच्या उपचारासाठी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी त्यांनी संजय दत्त आणि त्यांच्या दोन्ही बहिणींना जवळ बोलावलं होतं. त्यावेळी त्यांनी मुलांना एक गोष्ट आवर्जून सांगितली होती. “कधीही काही गरज पडली तर माझा एक भाऊ आहे, बाळासाहेब ठाकरे. तुम्ही त्यांच्याकडे जा,” असं नर्गिस यांनी आपल्या मुलांना सांगितलं होतं. आईने दिलेला हा सल्ला संजय दत्त यांच्या मनात कायम राहिला. जेव्हा संजयला अटक झाली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे त्याला निरोप पाठवायचे. 'मी जेवढे दिवस आर्थर रोड जेलमध्ये होतो, तेवढे दिवस मला साहेबांचा निरोप यायचा,' तू काळजी करू नकोस... मी आहे इथे!' असं संजय दत्त म्हणाला. .‘साहेब खरे शेर होते...’तुरुंगातून सुटल्यानंतर संजय दत्त सिद्धिविनायक मंदिरात दर्शनासाठी गेलेला. त्यानंतर त्याने थेट मातोश्रीवर जाऊन बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीची आठवण सांगताना संजयने बाळासाहेबांचं भरभरून कौतुक केलं होतं. तो म्हणाला, '“साहेब खरे शेर होते. ते माझ्यावर खूप प्रेम करायचे. ते राजकारणी होते, पण त्यापेक्षाही मोठे देशभक्त होते.' बाळासाहेबांच्या स्वभावाबद्दल बोलताना संजय दत्त यांनी सांगितलं होतं की, त्यांना एखादी व्यक्ती आवडली तर ते तिच्याबद्दलचं प्रेम किंवा आपुलकी लपवून ठेवत नसत. समोरची व्यक्ती चांगली असो किंवा वाईट, त्यांना जे वाटतं ते ते अगदी स्पष्टपणे बोलून दाखवायचे. जेव्हा त्यांना राग यायचा, तेव्हा त्यांच्यापेक्षा वाईट कोणीच नसायचं.' .बाळासाहेबांचं नाव ऐकताच सुनील दत्त संतापलेसंजय दत्त तुरुंगात गेल्यानंतर त्यांचे वडील सुनील दत्त प्रचंड चिंतेत होते. मुलाची सुटका व्हावी यासाठी ते शक्य ते सर्व प्रयत्न करत होते. स्वतः काँग्रेसचे नेते असूनही दिल्लीतील पक्षातील कोणताही मंत्री या प्रकरणात मदतीसाठी पुढे येत नव्हता. या परिस्थितीमुळे हताश झालेले सुनील दत्त मुंबईत परतले. त्यावेळी संजयला या संकटातून बाहेर काढण्याची आशाही त्यांना जवळपास संपल्यासारखी वाटत होती. अशाच वेळी त्यांचे जवळचे मित्र राजेंद्र कुमार त्यांना भेटायला आले. राजेंद्र कुमार यांनी सुनील दत्त यांना बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेण्याचा सल्ला दिला. बाळासाहेबच या परिस्थितीत त्यांची मदत करू शकतील, असं त्यांनी सांगितलं. .पण बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव ऐकताच सुनील दत्त संतापले. त्यांनी राजेंद्र कुमार यांचा सल्ला अक्षरशः धुडकावून लावला. मात्र परिस्थिती गंभीर होती. दोन-चार दिवसांनी सुनील दत्त यांनी स्वतः राजेंद्र कुमार यांना फोन केला. आपण बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटण्यासाठी तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र त्यांच्यासमोर एक मोठा प्रश्न होता “मी त्यांच्याशी बोलणार कसं?” राजेंद्र कुमार यांनी त्यांना धीर दिला आणि सांगितलं, “तुम्हाला काही करण्याची गरज नाही. मी स्वतः तुम्हाला त्यांच्याकडे घेऊन जाईन. फक्त तुम्ही तुमचा संयम गमावू नका.” यानंतर सुनील दत्त आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट झाली. पुढे बाळासाहेबांनी त्यांना शक्य ती सगळी मदत केलेली..आधी भुताची कथा मग २: ३० वाजता खिडकीबाहेर लावलं ते गाणं... कोकणात शर्वरीसोबत जयचा प्रॅन्क, ती इतकी घाबरली की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.