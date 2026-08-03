Premier

रात्रीची भेट, पत्रांद्वारे प्रेम! लग्न झालं तरी 'या' कारणामुळे वर्षभर वेगळे घरात राहत होते नरगिस-सुनील दत्त; कारण जाणून थक्क व्हाल!

NARGIS AND SUNIL DUTT SECRET WEDDING STORY:बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रेमकथांपैकी नरगिस आणि सुनील दत्त यांची प्रेमकहाणी आजही चाहत्यांना भावते. 'मदर इंडिया' चित्रपटादरम्यान दोघे प्रेमात पडले आणि 1958 मध्ये गुपचूप विवाह केला.
NARGIS AND SUNIL DUTT

NARGIS AND SUNIL DUTT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MOTHER INDIA LOVE STORY OF NARGIS AND SUNIL DUTT: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकारांच्या अशा प्रेमकथा आहेत ज्या आजही चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरतात. त्यापैकी एक म्हणजे अभिनेते सुनील दत्त आणि अभिनेत्री नरगिस यांची प्रेमकहाणी. पडद्यावरची त्यांची जोडी जितकी गाजली, तितकीच त्यांच्या खऱ्या आयुष्याची प्रेम तितकच चर्चेत राहिलं. पंरतु लग्न झाल्यानंतरही सुनील दत्त आणि नरगिस वेगवेगळे राहत होते. परंतु त्याचं खरं कारण फार कमी लोकांना माहितीय.

Loading content, please wait...
bollywood
actress
Entertainment news
Affair News
bollywod actor