रात्रीची भेट, पत्रांद्वारे प्रेम! लग्न झालं तरी 'या' कारणामुळे वर्षभर वेगळे घरात राहत होते नरगिस-सुनील दत्त; कारण जाणून थक्क व्हाल!

MOTHER INDIA LOVE STORY OF NARGIS AND SUNIL DUTT: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकारांच्या अशा प्रेमकथा आहेत ज्या आजही चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरतात. त्यापैकी एक म्हणजे अभिनेते सुनील दत्त आणि अभिनेत्री नरगिस यांची प्रेमकहाणी. पडद्यावरची त्यांची जोडी जितकी गाजली, तितकीच त्यांच्या खऱ्या आयुष्याची प्रेम तितकच चर्चेत राहिलं. पंरतु लग्न झाल्यानंतरही सुनील दत्त आणि नरगिस वेगवेगळे राहत होते. परंतु त्याचं खरं कारण फार कमी लोकांना माहितीय. .१९५० मध्ये सुनील दत्त आणि नरगिस यांची पहिली भेट झाली होती. त्यानतंर 'मदर इंडिया' या सिनेमाच्या सेटवर दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यात नरगिसने सुनील दत्त यांच्या आईची भूमिका साकारली होती. त्यावेळी त्याच्या प्रेमसंबंधाची चर्चा सगळीकडे पसरली असती तर सिनेमावर त्याचा परिणाम झाला असता. .याच कारणामुळे दोघांनी त्यांचं लग्न आणि नातं गुप्त ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. 1958 मध्ये त्यांनी अत्यंत साध्या पद्धतीनं, कुणालाही न सांगता विवाह केला. पंरतु जवळपास वर्षभर दोघे वेगळे राहत होते. रात्रीच्या वेळी ते एकमेकांना गुपचूप भेटत असत. तसंच संवाद साधण्यासाठी पत्राचा आधार घेत असतं..राज कपूर यांच्यासोबतही नरगिसचं होतं नातंसुनील दत्त यांच्या आधी नरगिस अभिनेते दिग्दर्शक राज कपूर यांच्या प्रेमात होत्या. त्याकाळी त्याच्या नात्याची बरीच चर्चा रंगली होती. परंतु राज कपूर विवाहित होते आणि त्याच्या पत्नी कृष्णा कपूर यांनी घटस्फोट देण्यास नकार दिला. ही बाबत लक्षात आल्यानंतर नरगिस यांनी नातं संपवण्याचा निर्णय घेतला. .'स्प्लेंडर फिरवतो माझा जानू...' ट्रेडिंग गाण्यावर कमळी मालिकेतील कलाकरांचा भन्नाट डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.