राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त दिवंगत राजेश पिंजानी यांचा अखेरचा चित्रपट 'गोट्या गँगस्टर' लवकरच भेटीला; टीझर प्रदर्शित

Gotya Gangster Teaser Release: प्रवीण तरडे, प्रथमेश परब, डॉ. मोहन आगाशे यांची मध्यवर्ती भूमिका असलेला हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
'बाबू बँड बाजा' या चित्रपटासाठी दिग्दर्शक राजेश पिंजानी यांनी राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावला होता. मात्र त्यांचे अलीकडेच अकाली निधन झाले. त्यांनी दिग्दर्शित केलेला शेवटचा चित्रपट 'गोट्या गँगस्टर' आता प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. चित्रपटाचा अॅनिमेटेड टीजर लाँच करण्यात आला असून, लवकरच हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.

