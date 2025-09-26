राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकणाऱ्या त्रिशाला आला चक्क कमल हासन यांचा फोन; म्हणाले- पुढचा सिनेमा करण्यापूर्वी मला...

नुकताच ७१ वा राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळा पार पडला. यात शाहरुख खान , राणी मुखर्जी यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. मात्र सध्या यांच्यापेक्षाही जास्त चर्चा होतेय ती ६ वर्षांच्या चिमुकलीची. त्रिशा ठोसरची. त्रिशाने वयाच्या ६ व्या वर्षी राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावलाय. त्यामुळे तिच्यावर चाहत्यांसोबतच कलाकारांकडूनही कौतुकाचा वर्षाव करण्यात येतोय. चिमुकली त्रिशा चक्क साडी नेसून या सोहळ्याला पोहोचली होती. तिच्या या सोज्वळपणाचं देखल प्रचंड कौतुक झालं. आता तिचं कौतुक करण्यासाठी चक्क कमल हासन यांनी तिला व्हिडिओ कॉल केला होता. .त्रिशाने 'नाळ २' मध्ये चिमी ही भूमिका साकारली होती. यासाठीच तिला हा पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर मोहनलाल, शाहरुख खान, राणी मुखर्जी, विक्रांत मेस्सी यांनीही तिची भेट घेतली. त्यानंतर त्रिशाला आणखी एका मोठ्या स्टारचा व्हिडिओ कॉल आला होता. हे अभिनेते आहेत कमल हासन. त्यांनी इंग्लिशमध्ये चिमुकल्या त्रिशासोबत संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी त्रिशाच्या आईला खास सल्लादेखील दिला. त्यांच्यात नेमकं काय बोलणं झालं? .त्रिशा म्हणाली, 'हाय', कमल हासन म्हणाले, 'माझं नाव कमल हासन आहे.' त्रिशा म्हणाली, 'हो सर… माहितीये.' कमल हासन म्हणाले, 'मी तुझा पुरस्कार सोहळ्यातील व्हिडीओ पाहिला, अभिनंदन…तर, सध्या तू काय करतेस? कोणत्या सिनेमात काम करत आहेस?' त्रिशा म्हणाली, 'महेश मांजरेकर सरांच्या सिनेमात काम करतेय.' कमल हासन म्हणाले, 'ओह, ते खूप चांगले दिग्दर्शक आहेत, माझे मित्रही आहेत. पुढचा सिनेमा करण्यापूर्वी मला मेसेज कर…आणि कायम माझ्या संपर्कात राहा.'.यानंतर ते त्रिशाच्या आईसोबत बोलले. त्रिशाची आई त्यांना म्हणाली, 'हॅलो सर, धन्यवाद तुम्ही फोन करून त्रिशाचं कौतुक केलंत. तुमचे आशीर्वाद असेच तिच्या पाठिशी कायम ठेवा.' कमल हासन म्हणाले, 'तुमच्या मुलीमध्ये खूप टॅलेंट आहे आणि हे टॅलेंट सगळ्यांमध्ये नसतं. तिला आता सर्वांच्या आशीर्वादासह ट्रेनिंगची सुद्धा गरज आहे. ती स्पेशल आहे…आतापासून तिला शिकवलं तर ती खूप पुढे जाईल. आतापासून तिला ट्रेन करा कारण, तिच्यात तो आत्मविश्वास आता निर्माण झाला आहे. काहीही मदत लागली तर मला नक्की सांगा. तिला डान्स, गाणी कशात आवड आहे ते सुद्धा बघा. तुला खूप खूप शुभेच्छा!' .ठरलं रे ठरलं! लग्नाबद्दल विचारताच लाजली पूजा बिरारी, 'या' महिन्यात बांधणार लग्नगाठ? म्हणाली- सोहम... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.