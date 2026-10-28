नानांच्या पत्नी नीलकांती पाटेकरांचा एकमेव चित्रपट; बिघडलेल्या घराला असं लावलेलं वळण; नाव आठवतंय का? मिळाला होता पुरस्कार!

दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. नाना त्यांच्या पत्नीसोबत राहत नव्हते. मात्र त्यांच्यात सलोखा होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा नीलकांती पाटेकर चर्चेत आल्या. कारण नानांच्या पडत्या काळात त्यांनीच नानांना साथ दिली होती. त्यातही नीलकांती बँकेत कामाला होत्या आणि त्यांना नानांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त पगार होता. तरीही नानांच्या पाठीशी त्या खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. नीलकांतीदेखील अभिनेत्री होत्या ही गोष्ट फार कुणाला ठाऊक नव्हती. मात्र नीलकांती यांचा एकमेव मराठी चित्रपट आहे ज्यात त्या मुख्य भूमिकेत होत्या आणि तो प्रचंड गाजला होता. तुम्हाला आठवतोय का हा चित्रपट?.नीलकांती यांनी १९८९ साली प्रदर्शित झालेल्या एका चित्रपटात काम केलेलं ज्यात त्या मुख्य भूमिकेत होत्या. त्यांचं नाव होतं आरती मंगलकर. त्यांच्यासोबत या चित्रपटात अशोक सराफ, किशोरी शहाणे, सचिन पिळगांवकर, वर्षा उसगांवकर, मधुकर तोरडमल, प्रशांत दामले, अर्चना पाटकर, सुनील बर्वे, दया डोंगरे आणि सुधीर जोशी यांच्या भूमिका होत्या. सचिन पिळगावकर लिखित, दिग्दर्शित, निर्मित हा चित्रपट तेव्हा चांगलाच गाजला होता. या चित्रपटात सुरुवातीला नीलकांती अगदी साध्या गृहिणी दाखवण्यात आल्या. घरात केवळ त्यांच्या पतीचा शब्द चाले. मात्र त्यामुळे घराची प्रचंड वाताहत होते. प्रत्येकजण मनमानी कारभार करू लागतो. मात्र चित्रपटाच्या मध्यात नीलकांती सगळं स्वतःच्या हातात घेतात. .त्यानंतर त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय गृहिणी काय करू शकते, आर्थिक नियोजनापासून बिघडलेल्या घराची घडी पुन्हा बसवण्यापर्यंत सगळंच पाहण्याजोगं असतं. सचिन यांनी या चित्रपटात खऱ्या अर्थाने स्त्री शक्ती दाखवली आहे. या चित्रपटाचं नाव आहे 'आत्मविश्वास'. या चित्रपटासाठी नीलकांती यांना राज्य शासनाचा पुरस्कार देखील मिळाला आहे. तुम्ही हा चित्रपट पाहिलाय का? .लक्ष्या असा निर्जिव पडला होता... महेश कोठारे यांनी सांगितला जिवलग मित्राच्या निधनाचा प्रसंग; म्हणाले- रात्री ३ वाजता आम्ही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.