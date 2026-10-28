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नानांच्या पत्नी नीलकांती पाटेकरांचा एकमेव चित्रपट; बिघडलेल्या घराला असं लावलेलं वळण; नाव आठवतंय का? मिळाला होता पुरस्कार!

Neelakanti Patekar Aatmavishwas Marathi Movie |: लोकप्रिय अभिनेत्री नीलकांती पाटेकर यांचा एकमेव सिनेमा ज्यत्वत्यानी मुख्य अभिनेत्रीची भूमिका साकारली होती. तुम्ही पाहिलाय का?
neelkanti patekar movie 

neelkanti patekar movie 

esakal 

Payal Naik
Updated on

दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. नाना त्यांच्या पत्नीसोबत राहत नव्हते. मात्र त्यांच्यात सलोखा होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा नीलकांती पाटेकर चर्चेत आल्या. कारण नानांच्या पडत्या काळात त्यांनीच नानांना साथ दिली होती. त्यातही नीलकांती बँकेत कामाला होत्या आणि त्यांना नानांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त पगार होता. तरीही नानांच्या पाठीशी त्या खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. नीलकांतीदेखील अभिनेत्री होत्या ही गोष्ट फार कुणाला ठाऊक नव्हती. मात्र नीलकांती यांचा एकमेव मराठी चित्रपट आहे ज्यात त्या मुख्य भूमिकेत होत्या आणि तो प्रचंड गाजला होता. तुम्हाला आठवतोय का हा चित्रपट?

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