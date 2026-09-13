'मी जे केलं ते तुम्ही करू नका...' सिंगल मदरहुडबद्दल नीना गुप्तांचं स्पष्ट वक्तव्य, म्हणाल्या...

NEENA GUPTA OPENS UP ABOUT SINGLE MOTHERHOOD STRUGGLES: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता त्यांच्या दमदार अभिनयासाठी ओळखल्या जातात. तसंच अभिनयापेक्षा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर जास्त चर्चा रंगताना पहायला मिळते. नीना गुप्ता यांनी आयुष्यात अनेक धाडसी निर्णय घेतले. मुलगी मसाबा गुप्ता हिचा सिंगल मदर म्हणून सांभाळ केला. त्यांच्या आयुष्यातील तो सर्वात चर्चेचा विषय होता. दरम्यान अशातच नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सिंगल मदरहुड आणि मसाबाच्या बालपणाबद्दल सांगितलय. .झूमला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना नीना गुप्ता म्हणाल्या, 'त्या कोणलाही सिंगल पॅरेंट बनवण्याचा सल्ला देणार नाही. कारण एकट्यानं मुलांचं संगोपन करणं खूप कठीण असतं. त्या म्हणाल्या, 'मी याला प्रोत्साहन देणार नाही, परंतु मी जे केलं ते फक्त मी केलं म्हणून तुम्ही करु नका. ते सगळं खूप कठीण असतं. तुमच्या मुलांसाठी ती गोष्ट सोपी नसते. हा विचार फक्त समाजाची भिती वाटते म्हणून नाही. तर मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या एकट्यानं मुलांचं संगोपन करणं खूप कठीण असतं.'.यावेळी त्यांनी लेक मसाबासोबतच्या नात्याबद्दलही भाष्य केलं. त्या म्हणाल्या, 'मसाबाच्या आयुष्यात तिच्या वडिलांबद्दल कोणताही गैरसमज किंवा द्वेष निर्माण होऊ नये म्हणून खूप प्रयत्न केले. परंतु सुरुवातीला तिच्याशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न केला. '.या मुलाखतीत नीना गुप्ता यांनी अत्यंत भावूक करणारा खुलासा केला. त्यांनी अनेकदा मसाबाची माफी मागितल्याचं सांगितलं. नीना म्हणाल्या की, “मी मसाबाला तिच्या वडिलांवर प्रेम करायला शिकवलं. तिला काय घडलं आणि का घडलं हे सांगितलं. मी तिच्याशी इतकी प्रामाणिक आहे की अनेकदा मी तिला म्हटलं आहे की, मला माफ कर, तुझ्या बालपणी तुझे वडील तुझ्यासोबत नव्हते. ही माझी चूक होती.” असं त्या म्हणाल्या. .रस्त्यावर झोपून काढले दिवस, आज दीड एकरमध्ये उभा आहे आलिशान बंगला; पाहा मिथुन चक्रवर्तींच्या घराची झलक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.