Premier

'मला इच्छा आहे परंतु मी प्रेग्नेट नाही' नीना गुप्ता यांचा खुलासा, म्हणाल्या...'गोड बातमी असावी असं वाटतं पण...'

NEENA GUPTA REACTS TO PREGNANCY RUMOURS: Neena Gupta यांच्या साडीतील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्या प्रेग्नेंट असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी स्पष्ट केलं की त्या प्रेग्नेंट नाहीत.
NEENA GUPTA REACTS TO PREGNANCY RUMOURS

NEENA GUPTA REACTS TO PREGNANCY RUMOURS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

‘I AM NOT PREGNANT’: NEENA GUPTA RESPONDS: अभिनेत्री नीना गुप्ता या नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांच्या बोल्ड वक्तव्यामुळे त्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळते. परंतु यावेळी त्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आल्यात. नुकत्याच त्या विजय देवरकोंड आणि रश्मिका मंदाना यांच्या वेडिंग रिसेप्शनला गेल्या होत्या. यावेळी त्यांनी पांढऱ्या रंगाची साडी नेसली होती. परंतु त्यांचे त्या साडीतील फोटो व्हायरल झाल्यानंतर नीना गुप्ता प्रेग्नेंट असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
pregnancy
neena gupta
bollywood actress
Pregnant
viral video
bollywod actor

Related Stories

No stories found.