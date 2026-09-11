'मैं प्रेग्नेंट हूं' 67 व्या वर्षी नीना गुप्ता होणार आई? म्हणाल्या...'किसी के बाप का...'

NEENA GUPTA 67 YEAR OLD ACTRESS RESPONDS TO TROLLS COMMENTING ON HER BODY: अभिनेत्री नीना गुप्ता या त्यांच्या अभिनयासह बिनधास्त आणि स्पष्ट स्वभावासाठी ओळखल्या जातात. नेटकऱ्यांमध्ये त्यांची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. खासगी आयुष्याबाबत विनाकारण प्रश्न विचारणाऱ्या व्यक्तींना त्या थेट उत्तर देत असतात. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत त्यांनी हस्तक्षेप करणारे नातेवाईक आणि टोलर्स यांना चांगलंच सुनावलं आहे. .CNN News 18 ला नीना गुप्ता यांनी मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांना 'लग्न कधी करणार' असं विचारणाऱ्यांना कशा पद्धतीनं उत्तर देतात' असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी मजेशीरपणे उत्तर दिलय. त्या म्हणाल्या,'कोणाच्या बापाचं नाही खात. तुम्हाला काय त्रास आहे? तुम्ही लग्न केलं आहे की नाही? असं मी विचारते का' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. त्यांच्या या वक्तव्यातून इतरांच्या खासगी आयुष्यात विनाकारण ढवळाढवळ करणाऱ्या लोकांबद्दलचा त्यांचा रोष दिसून येत होता..तसंच यावेळी प्रेग्नेंन्सीच्या चर्चेवर बोलताना नीना गुप्ता म्हणाल्या, 'कोणी शरीर किंवा वजनावरून कमेंट केली, तर त्यांना थेट “हो, मी प्रेग्नंट आहे. असं सांगते”. तसंच यावेळी त्यांनी कोणाबद्दल बोलण्याआधी विचार करा असा सल्लाही ट्रोलर्संना दिलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .दरम्यान नीना गुप्ता लवकरच 'चुंबक' या कॉमेडी ड्राम वेब सीरिजमध्ये दिसणार आहेत. शहरी भागात राहणाऱ्या पाच कुटुंबांची कथा या सीरिजमध्ये पाहायला मिळणार आहे. नीना गुप्ता यांच्यासोबत देवेन भोजानी, अर्जुन बिजलानी, हेली शाह, सुमीत व्यास, मानसी पारेख, सुमीत राघवन, संदीपा धर, डेलनाज इराणी, अनंत व्ही. जोशी आणि अमायरा दस्तूर हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत..'मी बौद्ध आणि माझा नवरा ९६ कुळी मराठा' अंशुमन विचारेच्या पत्नीने नेटकऱ्याला सुनावलं, म्हणाली...'आमच्या घरात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.