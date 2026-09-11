Premier

'मैं प्रेग्नेंट हूं' 67 व्या वर्षी नीना गुप्ता होणार आई? म्हणाल्या...'किसी के बाप का...'

NEENA GUPTA SAYS I AM PREGNANT WHILE RESPONDING TO BODY SHAMING TROLLS: अभिनेत्री नीना गुप्ता त्यांच्या बिनधास्त आणि स्पष्टवक्त्या स्वभावासाठी ओळखल्या जातात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी लग्नाबाबत वैयक्तिक प्रश्न विचारणारे आणि बॉडी-शेमिंग करणाऱ्या ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिलं.
NEENA GUPTA

NEENA GUPTA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NEENA GUPTA 67 YEAR OLD ACTRESS RESPONDS TO TROLLS COMMENTING ON HER BODY: अभिनेत्री नीना गुप्ता या त्यांच्या अभिनयासह बिनधास्त आणि स्पष्ट स्वभावासाठी ओळखल्या जातात. नेटकऱ्यांमध्ये त्यांची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. खासगी आयुष्याबाबत विनाकारण प्रश्न विचारणाऱ्या व्यक्तींना त्या थेट उत्तर देत असतात. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत त्यांनी हस्तक्षेप करणारे नातेवाईक आणि टोलर्स यांना चांगलंच सुनावलं आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
pregnancy
actress
neena gupta
Entertainment Field
Pregnant
Marathi News Esakal
www.esakal.com