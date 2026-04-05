'मी आणि गुलजार यांनी एकमेकांना शॉर्टमध्ये जास्त बघितलंय' जुन्या ट्रोलिंगवर उत्तर देताना नीना गुप्ता म्हणाल्या...'टेनिससाठी आम्ही...'

NEENA GUPTA REVEALS TENNIS CONNECTION WITH GULZAR: प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता या नेहमीच त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत असते. अनेक वेळा सोशल मीडियावर त्यांचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. अनेक वेळा नीना गुप्ता यांना ट्रोलिंगचा सुद्धा सामना करावा लागला होता. नीना गुप्ता बोल्ड कपड्यामुळे सुद्धा अनेक वेळा ट्रोल होतात. अशातच काही दिवसापूर्वी नीना गुप्ता यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या जुन्या ट्रोलिंगवर प्रतिक्रिया दिलीय. . नीना गुप्ता यांनी शुंभकर मिश्रा याच्या पॉडकॉस्टमध्ये मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी त्याच्या आयुष्यात आलेल्या अनुभवावर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी त्याच्या मुलीबद्दल, प्रेमाबद्दल तसंच त्यांच्यावर झालेल्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. यावेळी गुलजार यांना शॉर्ट्स घालून भेटीसाठी गेल्यानंतर झालेल्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. .त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या,'जेव्हा कोविंड संपत होता. त्यावेळी मी माझं पुस्तक गुलजार सरांना देण्यासाठी त्यांच्या घरी गेले होते. त्यावेळी मी माझा शॉर्ट्स आणि टीशर्ट घातला होता. त्यावेळी लोकांनी खूप गोंधळ केला. अनेकांनी गुलजार यांना भेटताना मला असं कसं जाऊ वाटलं, लाज नाही का वाटली असं म्हणत खूप ट्रोल केलं.'.'परंतु लोकांना हे नव्हतं माहिती की, मी आणि गुलजार एकमेकांना शॉर्टमध्ये जास्त बघितलंय. मला त्यांनी टेनिसमध्ये इनेशियेट गुलजार यांनी केलं होतं. गुलजार रोज सकाळी ६.३० वाजता पिक करायचे आणि आम्ही एकत्र टेनिस खेळायचो. त्यामुळे उगाच एखाद्याला ट्रोल करण्याचं कारणच नसतं' असं मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. .दरम्यान नीना गुप्ता यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर काही दिवसापूर्वी त्यांचा वध २ प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. पंचायत या सीरिजमुळे सुद्धा त्या चर्चेत असतात. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. परंतु करिअरपेक्षा त्याच्या वयक्तिक आयुष्याबाबत बरीच चर्चा रंगली.