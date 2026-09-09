‘त्याला माझी इनसिक्युरिटी वाटायची’; अनेक वर्षांनंतर नीना गुप्तांनी उघड केलं गुपित, म्हणाल्या...'माझ्यापेक्षा जास्त...'

NEENA GUPTA SHARES OLD SHOOTING INCIDENT WITH SENIOR ACTOR: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक कलाकरांसोबत काम केलय. मात्र, आपल्या पिढीतील कलाकरांच्या तुलनेत त्या युवा कलाकरांसोबत जास्त काम करताना पहायला मिळतात. त्यांना तरुण कलाकारांसोबत काम करताना एकदम छान आणि आरामदायी वाटतं, असं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी त्यांचा एक जुना किस्सा शेअर केलाय. .नीना गुप्ता गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ मनोरंजन विश्वाचा भाग आहेत. त्यांनी एका मुलाखतीत आपला अनुभव सांगताना म्हटलं की, 'मला तरुणी पिढीसोबत काम करायचा छान वाटतं. त्याचं कारणही तसंच आहे, कारण सेटवरील अहंकार आणि असुरक्षिततेची भावना म्हणजे ईगो आणि इनसिक्युरिटीमुळे जुन्या कलाकरांसोबत मी कन्फटेबल नसते.' .नीना गुप्ता यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी जुन्या शुटिंगचा किस्सा शेअर केला. त्या म्हणाल्या, 'एका सीनमध्ये मी कॅमेऱ्यासमोर उभी होते. माझ्या मागे एक ज्येष्ठ अभिनेता उभा होता. परंतु कॅमेऱ्यात त्याला त्याचा चेहरा नीट दिसत नसल्याचं जाणवलं. त्यानंतर त्याने मला मागे करत स्वत: पुढे झाला. स्वत:ला स्क्रीनवर अधिक महत्त्व मिळावं, जास्त वेळ दिसावं यासाठी त्यांनी हे केलं. त्यांच्या बोलण्यातून सुद्धा या गोष्टी जाणवल्या.'.पुढे बोलताना नीना गुप्ता म्हणाल्या, आपल्या पिढीतील काही कलाकारांमध्ये अहंकार आणि असुरक्षिततेची भावना दिसून येते, तसंच कॅमेऱ्यात कोण किती दिसतंय, कोणाला किती स्क्रीन टाइम मिळतोय आणि कोणाची भूमिका अधिक महत्त्वाची वाटतेय, या गोष्टींमुळे कधी-कधी कलाकारांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो..दरम्यान नीना गुप्ता यांच्या वर्कफ्रंटवर बद्दल बोलायचं झालं तर त्या आगामी ‘चुंबक’ या शोमुळे चर्चेत आहेत. हा शो १० सप्टेंबरपासून नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे..24 वर्षांनी पुन्हा चमकली ‘मालिनी’; पुण्यातील 'या' ठिकाणी आहे तिचं फार्मस्टे, व्हायरल होताच तब्बल 'इतके' फॉलोवर्स वाढले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.