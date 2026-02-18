Premier

नीना गुप्ता यांना 'या' कारणामुळे घालावी लागली होती पॅडेड ब्रा! अभिनेत्रीने सांगितला 'चोली के पीछे' चा शॉकिंग किस्सा

NEENA GUPTA RECALLS PADDED BRA MOMENT FROM ICONIC BOLLYWOOD ‘CHOLI KE PEECHE’: बॉलिवूड अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळातील धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे. ‘चोली के पीछे’ गाण्याच्या शूटवेळी त्यांना पॅडेड ब्रा घालण्यास सांगितल्याचा किस्सा त्यांनी शेअर केला.
Apurva Kulkarni
Updated on

Neena Gupta Padded Bra Revelation: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता या त्यांच्या आगळ्या-वेगळ्या अदा आणि त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जातात. दरम्यान अशातच त्यांनी एक मुलाखतीत करिअरच्या सुरुवातीचा किस्सा शेअर केलाय. यावेळी नीना यांनी आर्थिक तंगीच्या वेळेत सेटवर खुप शिव्या खाव्या लागत असल्याचं सांगितलं. तसंच वयाने लहान असूनही मोठ्या बहिणीचा रोल करावा लागल्याचंही त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या.

