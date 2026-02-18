नीना गुप्ता यांना 'या' कारणामुळे घालावी लागली होती पॅडेड ब्रा! अभिनेत्रीने सांगितला 'चोली के पीछे' चा शॉकिंग किस्सा

Neena Gupta Padded Bra Revelation: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता या त्यांच्या आगळ्या-वेगळ्या अदा आणि त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जातात. दरम्यान अशातच त्यांनी एक मुलाखतीत करिअरच्या सुरुवातीचा किस्सा शेअर केलाय. यावेळी नीना यांनी आर्थिक तंगीच्या वेळेत सेटवर खुप शिव्या खाव्या लागत असल्याचं सांगितलं. तसंच वयाने लहान असूनही मोठ्या बहिणीचा रोल करावा लागल्याचंही त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. .शुभांकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्ट दिलेल्या मुलाखतीत नीना गुप्ता म्हणाल्या की, '१९९२ मध्ये यलगार सिनेमामध्ये त्यांना फिरोज खानच्या मोठ्या बहिणीचा रोल बळजबरीने करावा लागला. मी तो अभिनय फक्त पैशांसाठी केला होता. त्यावेळी माझ्याजवळ पैसे नव्हते. बॉलिवूडमध्ये आजही वयाने मोठ्या कलाकरांना वयाने लहान असलेल्या कलाकारांसोबत कास्ट केलं जातं.'.दरम्यान नीना गुप्ता यांनी मुलाखतीत बोलताना खलनायक सिनेमातील चोली के पीछे गाण्यावेळचा शुटिंगचा किस्सा शेअर केलाय. त्या म्हणाल्या की, 'गाण्याच्या शुटिंगदरम्यान एका सीनसाठी त्यांना पॅडेड ब्रा घालण्यासाठी सांगितलं. डायरेक्टरने कॉस्ट्यूम डिझायनर सांगून 'इसे थोडा और भरा-भरा दिखाओ' असं म्हटलं. मला त्या डायरेक्टरच्या वक्तव्याचा प्रचंड राग आला. परंतु नंतर लक्षात आलं की, तो तर फक्त त्याचं काम करतोय.'.पुढे बोलताना निना गुप्ता म्हणाल्या, 'त्या गाण्यासाठी डायरेक्टरच्या मनात एक वेगळी इमेज होती. त्याला त्याचा विचार प्रेक्षकांना गाण्यातून सांगायचा होता. आज मी त्यावेळच्या परिस्थितीला वेगळ्या पद्धतीने समजू शकते.' सध्या नीना गुप्ता यांच्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा होताना पहायला मिळतेय..'ना वायफाय ना इंटरनेट गच्चीवर...' गौतमी पाटीलने ओंकारसाठी घेतला खास उखाणा, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.