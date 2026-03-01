कश्मीरमध्ये फिरायला जाण्यासाठी नीना गुप्ता यांनी केलेलं लग्न, 'या' कारणामुळे मोडलं Delhi IITमध्ये शिकणाऱ्या मुलासोबतचं नातं!

NEENA GUPTA’S HIDDEN LOVE STORY: बॉलिवूडमधील नेहमीच चर्चेत असलेल्या अभिनेत्री नीना गुप्ता यांची त्यांच्या वक्तव्यामुळे आणि फॅशनमुळे बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. हिंदी सिनेसृष्टीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी त्या एक आहेत. तसंच लोकप्रिय वेब सिरीज पंचायतमुळे सुद्धा त्यांची चर्चा रंगते. इतकं सगळं असूनही त्यांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेकदा बोललं जातं..नीना गुप्ता आणि वेस्ट इंडिजचा क्रिकेटपटू विविनय रिचर्ड यांचं नातं जग जाहीर आहे. विविनय यांच्यापासून नीना गुप्ता यांना मसबा ही मुलगी सुद्धा आहे. नीना गुप्ता यांनी मसबाचा स्वत: एकटीने सांभाळ केलाय. परंतु विविनय यांच्यापूर्वीही नीना यांच्या आयुष्यात एक प्रेमकहाणी होती. परंतु ती फार कमी जणांना माहित आहे. .कॉलेजमध्ये असताना नीना गुप्ता यांनी दिल्ली आयआयटीमध्ये शिकणाऱ्या बंगाली तरुण अमलान याच्यावर प्रेम झालं होतं. दोघांनीही हे नातं सगळ्यांपासून लपून ठेवलं होतं. अमलान एका कामानिमित्त काश्मीरला जाणार होता. तेव्हा नीना यांनाही काश्मीरला जाण्याची इच्छा झाली. परंतु जेव्हा आईला समजलं तेव्हा तिने लग्न करुनच फिरायचं जायचं अशी अट घातली. .नीना यांनी अट मान्य करत दोघांनी गुपचूप आर्य समाज पद्धतीनं लग्न केलं. काश्मीरवरून आल्यानंतर दोघं एकत्र राहू लागले. तेव्हा अमलान नोकरीच्या शोधात होता, तर नीना त्यांचं शिक्षण पुर्ण करत होत्या. मात्र काही दिवसात दोघांमध्ये मतभेद होऊ लागले. नीना यांनी गृहिणी म्हणून राहावं अशी अमलान यांची इच्छा होती. परंतु नीना यांना अभिनय क्षेत्रात करिअर करायचं होतं. त्यामुळे वर्षभरातच त्यांचं नातं तुटलं..पाय घसरला आणि.., पडता पडता थोडक्यात वाचली जेनिलिया, सोशल मीडियावर Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.