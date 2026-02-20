'माझा छळ करत अश्लिल...' नीना गुप्ता यांनी केला प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा खुलासा, म्हणाल्या... 'माझ्याबद्दल घाणेरड्या...'

NEENA GUPTA BREAKS SILENCE ON DIRECTOR CONTROVERSY : अभिनेत्री नीना गुप्ता या ९०च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये त्यांची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. विविध मुलाखतींमध्ये त्यांनी केलेले खुलासे यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावतात. त्या नेहमीच मुलाखतींमधून त्यांच्या सिनेमातील किस्से, आठवणी सांगत असतात. .अशातच आता एका मुलाखतीमध्ये नीना गुप्ता यांनी एका प्रसिद्ध दिग्दर्शकाबाबत धक्कादायक खुलासा केलाय. नीना गुप्ता यांनी नुकतीच शुभंकर मिश्राला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'मी स्पष्टपणे बोलू शकते कारण मी यशस्वी आहे. मी यशस्वी आहे म्हणूनच तुम्ही मला इथं बोलवू शकतात. मला याचाही आत्मविश्वास आहे की, लोक मी बोललेलं ऐकतील.'.पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'अनेकवेळा माझ्या कपड्यांची चर्चा होते. अनेक वेळा महिला सोशल मीडियावर कमेंट करत माझ्या कपड्यांबद्दल बोलत असतात. त्यांना माझ्या कपड्यांची ईर्ष्या वाटते. त्यांनाही तसे कपडे घालायचे असतात. परंतु त्या घालू शकत नाही. अनेक लोक त्यांच्या कपड्यावरून त्या व्यक्तीचा स्वभाव ठरवतात. परंतु या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करते.'.एका दिग्दर्शकासोबत आलेला अनुभव सांगताना नीना म्हणाल्या की, 'मी सुरुवातीपासून अशी आहे. मी मोकळेपणाने जगू शकते. त्यावेळी मी सिनेसृष्टीत नवीन होते. तो दिग्दर्शक माझा छळ करायचा. अश्लील कमेंट्स करायाच. तो महिलांच्या मागे लागणार दिग्दर्शक होता. त्याला सुरुवातीला वाटलं, मी नवीन आहे, त्यामुळे लगेच जाळ्यात येईल. परंतु तस झालं नाही. नंतर एका शुटिंगदरम्यान तो सगळ्यांसमोर खुप वाईट अश्लिल बोलला.'.'एकदा मी त्याविरोधात आवाज उठवला. परंतु त्याचा परिणाम वाईट झाला. मला माहिती नाही, माझ्या बोलण्यावर कोणी विश्वास ठेवेल परंतु एक मोठा दिग्दर्शक होता त्यावेळी सोशल मीडिया नव्हतं. फक्त मासिकं असायची. एका मासिकात मी त्या दिग्दर्शकाच नाव घेऊन प्रसंग सांगितला. ती माझी चूक होती. कारण असं करु नको असं सांगणारं कोणी नव्हतं. त्यानंतर त्याने माझ्याबद्दल अनेक वाईट, घाणेरड्या गोष्टी पसवल्या. त्यावेळी माझं कोणीही ऐकणारं नव्हतं.'.'मराठी सिनेसृष्टीतील मी एकमेव अभिनेता...' प्रसाद ओकच्या नावावर दोन विश्वविक्रमांची नोंद, आनंद व्यक्त करत म्हणाला..'मला कधीच...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.