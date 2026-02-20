Premier

'माझा छळ करत अश्लिल...' नीना गुप्ता यांनी केला प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा खुलासा, म्हणाल्या... 'माझ्याबद्दल घाणेरड्या...'

NEENA GUPTA MAKES SHOCKING REVELATION ABOUT FAMOUS DIRECTOR:९०च्या दशकातील आघाडीच्या अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत एका प्रसिद्ध दिग्दर्शकाबद्दल धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्या म्हणाल्या की, सुरुवातीच्या काळात त्यांनी एका प्रसंगाविरोधात आवाज उठवला होता, मात्र त्यानंतर त्यांच्याविरोधात अफवा पसरवण्यात आल्या.
NEENA GUPTA BREAKS SILENCE ON DIRECTOR CONTROVERSY : अभिनेत्री नीना गुप्ता या ९०च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये त्यांची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. विविध मुलाखतींमध्ये त्यांनी केलेले खुलासे यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावतात. त्या नेहमीच मुलाखतींमधून त्यांच्या सिनेमातील किस्से, आठवणी सांगत असतात.

