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'नाटकाच्या स्टेजवरच वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन' प्रेक्षकांचं खास सरप्राईज पाहून नीना कुलकर्णी झाल्या थक्क, Viral Video

NEENA KULKARNI VIRAL BIRTHDAY CELEBRATION VIDEO: नीना कुलकर्णींचा ७१ वा वाढदिवस ‘असेन मी... नसेन मी...’ नाटकाच्या स्टेजवर साजरा झाला. प्रेक्षक आणि सहकलाकारांनी दिलेलं खास सरप्राईज पाहून त्या भावूक झाल्या.
NEENA KULKARNI VIRAL VIDEO

NEENA KULKARNI VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NEENA KULKARNI EMOTIONAL BIRTHDAY CELEBRATION VIDEO: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना कुलकर्णी यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी मालिका, सिनेमा आणि नाटकातून स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. गेल्या अनेक दशकांपासून त्या प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतात. अशातच नीना यांच्या ७१ व्या वाढदिवसानिमित्त नाटकाच्या स्टेजवरच खास सेलीब्रेशन करण्यात आलं. प्रेक्षकांचं प्रेम पाहून नीना कुलकर्णी सुद्धा भावूक झाल्या होत्या.

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