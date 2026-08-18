'नाटकाच्या स्टेजवरच वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन' प्रेक्षकांचं खास सरप्राईज पाहून नीना कुलकर्णी झाल्या थक्क, Viral Video

NEENA KULKARNI EMOTIONAL BIRTHDAY CELEBRATION VIDEO: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना कुलकर्णी यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी मालिका, सिनेमा आणि नाटकातून स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. गेल्या अनेक दशकांपासून त्या प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतात. अशातच नीना यांच्या ७१ व्या वाढदिवसानिमित्त नाटकाच्या स्टेजवरच खास सेलीब्रेशन करण्यात आलं. प्रेक्षकांचं प्रेम पाहून नीना कुलकर्णी सुद्धा भावूक झाल्या होत्या..नीना यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यामध्ये नाटकच्या स्टेजवर प्रेक्षकांनी आणि त्यांच्या सहकलकारांनी त्यांना वाढदिवसाचं खास सप्राईज दिलं. सर्व प्रेक्षकांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. प्रेक्षकांचं हे प्रेम पाहून त्या खूप भावूक झाल्या होत्या. .नीना कुलकर्णी या 'असेन मी... नसेन मी...'नाटकाच्या सेटवर प्रयोग करत होत्या. त्यावेळी त्यांच्यासोबत शुभांगी गोखले आणि अमृता सुभाष सुद्धा होत्या. त्यावेळी सेटवरच त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. दरम्यान नीना यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'एवढं प्रेम आणि उत्स्फूर्त सदिच्छा दिल्याबद्दल मी सर्वांची आभारी आहे.'.व्हिडिओमध्ये त्या सप्राईज बघून थक्क झाल्या होत्या. प्रेक्षकांकडून टाळ्यांच्या गजरात येत असलेल्या शुभेच्छामुळे चेहऱ्यावर आनंद दिसून येत होता. त्यानंतर स्टेजवरच केक आणून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. .शेवटी आई ती आईच! हेमा मालिनींची सनी देओलसाठी खास पोस्ट, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.