तिथे मला नवऱ्याची खूप उणीव भासते... नीना कुळकर्णी यांनी सांगितली वैयक्तिक आयुष्यातली ती गोष्ट; म्हणाल्या- आम्ही दोघे...

मराठमोळ्या अभिनेत्री नीना कुळकर्णी यांनी अनेक हिट चित्रपट केलेत. त्यांनी मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटही खूप काम केलं. 'सवत माझी लाडकी', 'मोगरा फुलला', ''बायोस्कोप', आई, 'उत्तरायण' असे अनेक मराठी सिनेमे त्यांनी केले. सोबतच 'हंगामा', 'नायक', 'बादल' असे अनेक हिंदी सिनेमे त्यांनी गाजवले. 'ये हे मोहब्बतें', 'देवयानी' यांसारख्या मालिकांमध्ये देखील त्यांनी काम केलं. मात्र नवऱ्याच्या निधनानंतर त्यांचं आयुष्य बदललं. नीना कुळकर्णी यांनी १९८० मध्ये अभिनेते दिलीप कुलकर्णी यांच्यासोबत लग्न केलं. मात्र, मुलांच्या जन्मानंतर काही वर्षातच दिलीप यांचं निधन झालं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आपल्याला नवऱ्याची उणीव भासते असं त्या म्हणाल्यात. .नीना यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, ''नायक' मधला बॉम्बस्फोटाचा सीन बघताना सगळ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलेलं. इतका सुंदर सीन होता आणि शंकरसारखा ग्रेट दिग्दर्शक त्या काळात. मी म्हटलं हा चित्रपट घ्यायचाच. रोलही चांगला होता. मी तर लग्नाच्या आधीपण मी काम करत होते. मुलं होत गेली तरी काम करत होते. तिकडेच माझा नवरा भेटला, लग्न केलं. पण तेव्हा कसं करिअर नव्हतं. जेव्हा टेलिव्हिजन आलं तेव्हा ते करिअर झालं. नाटकापुरता काय तर दौरे असायचे तेव्हा. मुलं नव्हती तेव्हा मी करतच होते. त्यामुळे तुम्हाला घरचं इन्फ्रा स्ट्रक्चर खंबीर ठेवावं लागतं.'.नवऱ्याची आठवण सांगताना त्या म्हणाल्या, 'तिथे मला दिलीपची उणीव खूप भासते कारण आम्ही इतकं परफेक्ट ते आयुष्य जगत होतो. दोघेही काम करत होतो. तो बँकेत होता. दोघे आलटून पालटून मुलांना सांभाळायचो. मी घेऊन गेलीये खूप वेळा मुलांना. 'बादल' चित्रपटाला आमचं २५ दिवस शूट होतं शिमल्याला. मग मी २५ दिवस मुलांची शाळा बुडवून त्यांना घेऊन गेलेले. तो अनुभव, जीवनाचा अनुभव जास्त महत्वाचा आहे. खरोखरच ते अनुभव छान मिळाले. किंवा 'महात्मा व्हर्सेस गांधी' नावाचं माझं इंग्लिश नाटक होतं. त्याचा अमेरिका दौरा होता. मी मुलांना घेऊन गेलेलं. जीवनाचा अनुभव महत्वाचा आहे. त्यांना हे कळणं महत्वाचं होतं. आईबाबा कुठे जातात काय करतात हे नुसतं फॅन्सकडून कळणं हे उपयोगाचं नाही.'