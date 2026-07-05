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'त्याने सिगारेटने मांडीला चटके दिले, कानशिलातही मारली'; नीती टेलरचा धक्कादायक खुलासा, म्हणाली तो...

NEETI TAYLOR REVEALS ABUSIVE EX-BOYFRIEND: 'कैसी ये यारियां' फेम अभिनेत्री नीती टेलरने 'अलायंस' या रिअॅलिटी शोमध्ये तिच्या एका माजी प्रियकरासोबतच्या कथित हिंसक नात्याबद्दल धक्कादायक खुलासा केला.
NEETI TAYLOR

NEETI TAYLOR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NEETI TAYLOR CIGARETTE BURN INCIDENT: मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री नीती टेलर हिने तिच्या आयुष्यातील एक वेदनादायी अनुभव शेअर केलाय. प्राइम व्हिडिओवरील 'अलायंस' या शोमध्ये बोलताना तिने तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडसोबतच्या हिंसक नात्याबद्दल सांगितलय. त्याने आपल्याशी गैरवर्तन केलं तसंच सिगारेटने भाजल्याचा आरोपही तिने केलाय.

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