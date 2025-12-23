आलिया- रणबीरच्या लग्नात 'या' गोष्टीच्या विरोधात होत्या नीतू कपूर; मुळीच आवडला नव्हता सुनेचा तो निर्णय

आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर यांच्या लग्नाची जोरदार चर्चा रंगली. ते दोघेही मोठे सुपरस्टार असल्याने त्यांच्या लग्नाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते. ते दोघेही मोठ्या कुटुंबातून येतात. आलियाचे वडील महेश भट्ट बॉलिवूडचे नावाजलेले दिग्दर्शक आहेत. तर कपूर हे संपूर्ण कुटुंबच बॉलिवूडमध्ये आहे. मात्र इतकं असूनही आलिया आणि रणबीर यांनी कोणताही गाजावाजा न करता लग्न केलं. अत्यंत सध्या पद्धतीने त्यांनी घरच्याघरी लग्न केलं. तर टेरेसवर सप्तपदी आणि फोटोशूट केलं. आलियाने तर तिच्या कपड्यांनी नववधूच्या कपड्यांची सगळी संकल्पनाच बदलून टाकली. मात्र त्यांच्या लग्नात अशी एक गोष्ट घडली ज्यावरून नीतू कपूर नाराज होत्या. .आलिया आणि तिची सासू आणि अभिनेत्री नीतू कपूर यांचं एकमेकांशी नातं चांगलं आहे. नीतू नेहमीच आलियाला आपल्या मुलीप्रमाणे वागवताना दिसतात. अशातच आता या दोघींनी दिलेल्या वेगवेगळ्या मुलाखतीत लग्नाविषयी वेगवेगळी मतं मांडली आहेत. बॉलिवूड मेरी जान या इंस्टाग्राम पेजवर या दोन्ही मुलाखतींमधील व्हिडिओ शेअर करण्यात आलेत. या व्हिडिओमध्ये आलिया म्हणते की एका तिसऱ्याच वेगळ्याच ठिकाणी लग्नाचं ठिकाण ठरवा. तिथे जाऊन सगळी तयारी करा. शिवाय आपल्यासोबत एवढ्या सगळ्या लोकांना म्हणजेच वऱ्हाडी मंडळींना घेऊन जा आणि त्यांची व्यवस्था करा हे सगळं माझ्यासाठी खूप स्ट्रेसफूल आहे. अशा पद्धतीने सेलिब्रेशन करणाऱ्यांपैकी मी नाही. त्यामुळे आम्ही घरच्याघरी अगदी साधेपणाने लग्न केलं.. .तर याच व्हिडिओमध्ये नीतू कपूर म्हणतात, 'आलिया आणि रणबीर यांचं लग्न कसं व्हावं, याचं आम्ही खूप प्लॅनिंग करत होतो. त्यांचं लग्न साऊथ आफ्रिका किंवा अन्य कुठे करायचं हे आम्ही ठरवत होतो, वेगवेगळे फोटो पाहून डेस्टिनेशन वेडिंगची तयारी करत होतो. अगदी २ वर्षे आम्ही असं सगळं प्लानिंग केलं पण या दोघांनी मात्र लग्न कुठे केलं तर अगदी घरातच टेरेसमध्ये.' आलिया आणि रणबीर यांच्या घरात लग्न करण्याच्या निर्णयावर नीतू मुळीच खुश नव्हत्या. त्या लग्नासाठी आनंदी असल्या तरी त्यांना मुलाचं लग्न हे डेस्टिनेशन वेडिंग करायचं होतं. त्यामुळे आता मुलाखतीत त्यांनी त्यांचं मत बोलून दाखवलं. .अमृता खानविलकरची नवी इनिंग! सुरू केला स्वतःचा बिझनेस; कसला व्यवसाय सुरू केला माहितीये?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.