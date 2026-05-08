Movie Review : दादी की शादी- एका आजीच्या लग्नाची मनोरंजक कथा

Entertainment News : सध्याच्या विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे कौटुंबिक बंध काहीसे सैल झालेले आहेत. धावपळीच्या जीवनामध्ये कुटुंबा-कुटुंबांमधील प्रेमाची आणि आपुलकीची भावना काहीशी कमी होत चाललेली आहे. आजच्या आधुनिक युगामध्ये आपण केवळ स्वतःचाच विचार करतो आणि आपल्या आई-वडिलांना तसेच आजी-आजोबांना विसरतो. जेव्हा आपल्याला गरज भासते तेव्हाच आपण त्यांची आठवण काढतो. त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यात एकाकीपणाची भावना निर्माण होते. .नेमक्या याच मुद्दय़ावर भाष्य करणारा चित्रपट म्हणजे दादी की शादी. आपल्या मुलांना लहानाचे मोठे करणाऱ्या आणि आता एकाकी जीवन जगत असताना आपल्या मुलांच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या विमला आहुजा (नीतू कपूर) यांच्या भोवती या चित्रपटाची कथा फिरणारी आहे..विमला यांना दोन मुलगे आणि एक मुलगी असते. त्यांच्या तिन्ही मुलांची लग्ने झालेली असतात आणि त्यांना अपत्ये झालेली असतात. ही तिन्ही मुले आपापल्या व्यवसायामध्ये बिझी असल्यामुळे आपल्या आईकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची आई विमला एकट्याच सिमला येथे राहत असतात. कित्येक महिने लोटले तरी आपली मुले आपल्याला भेटायला आली नाहीत ही भावना त्यांना सतावीत असते. अशातच त्यांचा मोठा मुलगा जीवन (दीपक दत्ता) यांची मोठी मुलगी कन्नू (सादिया खतीब) हिच्या साखरपुड्याची तयारी चाललेली असते. टोनी कालरा (कपिल शर्मा) याच्याशी तिचा साखरपुडा होणार असतो. दोन्ही कुटुंबे त्याकरिता एकत्रित जमलेली असतात. सगळीकडे आनंदाचे वातावरण पसरलेले असते आणि अशातच सोशल मीडियावर एक बातमी येते. ती बातमी असते जीवनची आई विमला आता पुन्हा लग्न करणार आहे..त्यानंतर एकच गोंधळ निर्माण होतो. कारण या वयामध्ये लग्न...सगळीकडे तो चर्चेचा विषय ठरतो आणि त्यानंतर कशा व कोणत्या नाट्यमय घडामोडी घडतात हे चित्रपटात पाहिलेले बरे. .लेखक व दिग्दर्शक आशिष आर मोहन यांनी या चित्रपटामध्ये विनोदाबरोबरच रोमान्स आणि भावभावना यांचे उत्तम मिश्रण केले आहे. कौटुंबिक नातेसंबंध आणि हेवेदावे छान टिपण्यात आले आहेत. या चित्रपटाची कथा-कल्पना जुनाट असली तरी दिग्दर्शकाने तिला आधुनिक टच उत्तम दिला आहे. सन २००३ मध्ये आलेल्या दिग्दर्शक रवी चोपडा यांच्या बागबान या चित्रपटाची ही नवीन आवृत्ती आहे. .अभिनेत्री नीतू कपूर, कपिल शर्मा, सादिया खतीब, रिद्धिमा कपूर, आर. सरथकुमार, योगराज सिंह, जितेंद्र हुड्डा, दीपक दत्ता, निखत हेगडे आदी कलाकारांनी सुंदर आणि सुरेख अभिनय केला आहे. नीतू कपूर यांनी या चित्रपटात आजीची भूमिका सहजरीत्या साकारली आहे. त्यांच्या नैसर्गिक अभिनयाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की त्या एक अनुभवी अभिनेत्री आहेत. कपिल शर्माने आपल्या कॉमिक टायमिंग आणि डायलॉग डिलिव्हरीने सर्वांची मने जिंकली आहेत. त्याचबरोबर सादिया खतीबनेही कन्नूच्या भूमिकेला योग्य असा न्याय दिला आहे. .याबरोबरच रिद्धिमा कपूरने तिच्या पदार्पणाच्या चित्रपटात आपले नाणे खणखणीत वाजविले आहे. तिच्या कामगिरीचे कौतुक नक्कीच करावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे चित्रपटाच्या सिनेमॅटोग्राफीचे कौतुक निश्चित करावे लागेल. मार्क नटकिन्स आणि सुरेश बिसवेनी यांच्या कॅमेऱ्याने सिमला आणि तेथील निसर्ग आपल्या कॅमेऱ्यात छान बंदिस्त केला आहे. संगीतकार गुलजार सिंग यांचे संगीत म्हणावे तसे काही खुललेले नाही. त्यामुळे त्या पातळीवर निराशा येते. शिवाय चित्रपट पूर्वार्धात काहीसा संथ गतीने वाटचाल करतो. .दिग्दर्शकाने यामध्ये मांडलेला मुद्दा प्रभावी आहे. आपण आपल्या मुलांचे पालनपोषण करून त्यांना लहानाचे मोठे करतो. परंतु आपल्या उतार वयामध्ये त्यांच्याकडून प्रेम आपल्याला मिळत नाही. त्यामुळे आपल्या मनामध्ये एकाकीपणाची भावना निर्माण होते. एकूणच हा हलकाफुलका कौटुंबिक मनोरंजन करणारा चित्रपट आहे..टीझर आऊट! मनोज बाजपेयी स्टारर 'द गव्हर्नर'मध्ये पाहायला मिळणार आणखी एका सत्य आणि दमदार कथेची झलक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.