‘तुम्हाला मागून फोटो काढायला फार आवडतं ना?’ नीतू कपूर यांचा पापाराझींना टोला; Viral Video

NEETU KAPOOR SARCASTIC REACTION TO BACK SHOT REQUEST: सेलिब्रिटींचे फोटो काढताना पापाराझींकडून केल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या मागण्या आणि कलाकारांच्या प्रतिक्रिया हा विषय अनेकदा चर्चेत येतो. आता ज्येष्ठ अभिनेत्री नीतू कपूर यांचा असाच एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. पापाराझींनी त्यांना कॅमेऱ्याकडे पाठ करून पोज देण्यास सांगितल्यानंतर नीतू यांनी उपरोधिक शब्दांत त्यांना प्रश्न विचारला. त्यांच्या या प्रतिक्रियेची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे..सेलिब्रिटींच्या फोटोंसाठी पापाराझींच्या मागण्या आणि कलाकारांच्या पसंतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सलमान खान आणि नेहा धुपियानंतर आता अभिनेत्री नीतू कपूर यांनीही पापाराझींच्या एका मागणीवर आपली नाराजी उपरोधिक पद्धतीने व्यक्त केली. कॅमेऱ्याकडे पाठ करून पोज देण्यास सांगितल्यानंतर नीतू यांनी, 'तुम्हाला मागून फोटो काढायला फार आवडतं ना?' असा सवाल केला. त्यांचा हा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर चर्चेत आहे. .व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये नीतू एका ठिकाणाहून बाहेर पडताना दिसत आहेत. कारकडे जात असताना तिथे उपस्थित पापाराझींनी त्यांना फोटोसाठी पोज देण्याची विनंती केली. या वेळी कॅमेऱ्याकडे पाठ करून उभे राहण्यास सांगितल्यानंतर नीतू यांनी त्यांच्याकडेच पाहत उपरोधिक स्वरात हा प्रश्न केला. त्यावर पापाराझींनी लगेच 'असं नाही' असे सांगितले. नीतू यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर समाजमाध्यमावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. .काही यूजर्सनी सेलिब्रिटींचे फोटो घेताना त्यांच्या सोयीचा आणि पसंतीचा विचार केला पाहिजे, असे म्हटले आहे. तर काहींनी नीतू यांनी राग न व्यक्त करता उपरोधातून आपली नाराजी मांडल्याची चर्चा केली आहे. त्यामुळे 'बॅक शॉट'च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पापाराझी आणि सेलिब्रिटी यांच्यातील सीमारेषेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. .नाना पाटेकर यांचा ‘ले मैं भी नाचा’ सीन खऱ्या घटनेवर आधारित; अभिनेत्याने स्वतः सांगितला होता किस्सा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.