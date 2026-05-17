‘डबल डेट’मधून उलगडणार सेलिब्रिटींची धमाल...

Entertainment news : मनोरंजनविश्वात कलाकारांची खरी ओळख अनेकदा पडद्यामागे दडलेली असते. प्रकाशझोतात सतत दिसणाऱ्या चेहऱ्यांच्या आयुष्यातली मोकळी, खोडकर आणि भावनिक बाजू प्रेक्षकांना क्वचितच पाहायला मिळते. अशा वेळी एखादा कार्यक्रम केवळ गप्पांपुरता न राहता मैत्री, नात्यांची उब आणि अनपेक्षित क्षण जपणारा अनुभव ठरतो.. आता अशीच एक वेगळी रंगत घेऊन अभिनेत्री नेहा धुपिया आणि अंगद बेदी प्रेक्षकांसमोर येत आहेत.नेहा आणि अंगद पहिल्यांदाच एकत्र सूत्रसंचालन करत 'डबल डेट' हा नवा कार्यक्रम घेऊन येत आहेत.गो-कार्टिंग, बॉलिंग, पिझ्झा बनवण्याची स्पर्धा अशा वेगवेगळ्या उपक्रमांतून कलाकारांचा मोकळा आणि खरा स्वभाव उलगडताना दिसणार आहे. .पहिल्या भागात भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया सहभागी झाले. याशिवाय तेजस्वी प्रकाश - करण कुंद्रा, रकुल प्रीत सिंग - जॅकी भगनानी , सोहा अली खान - सबा आली खान ,यांसारख्या अनेक जोड्याही झळकणार आहेत. .शोविषयी बोलताना नेहा आणि अंगद म्हणाले, "आम्हाला असा कार्यक्रम करायचा होता जिथे पाहुणे कोणत्याही दडपणाशिवाय स्वतःसारखे वागू शकतील. प्रत्येक भागात हशा, मस्ती, भावना आणि अविस्मरणीय क्षण अनुभवायला मिळाले.".डबल डेट'चा पहिला भाग १४ मे रोजी नेहा धूपियाच्या यूट्यूब वाहिनीवर प्रदर्शित झाला असून दर गुरुवारी नवे भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.