NEHA GADRE AUSTRALIA RETURN REASON: मराठी मालिकाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा गद्रे हिने लग्नानंतर काही काळ मनोरंजन विश्वातून ब्रेक घेतला होता. नेहा आणि तिचा पती ईशान बापट लग्नानंतर अनेक वर्ष ऑस्टेलियात होते. काही महिन्यांपूर्वी दोघे चिमुकल्या मुलासह भारतात परतले. परंतु त्यांनी भारतात येण्याचा निर्णय का घेतला याबाबत तिने नुकतीच एका मुलाखतीत सांगितलं. .नेहाने राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, 'ऑस्ट्रेलियात असताना घरातील सगळी कामे एकट्यानेच करायला लागत होती. तिथं कामाला मदतीसाठी कोणी नव्हतं. तसंच बाळाच्या जन्मानंतर सुद्धा मला आवश्यक आराम मिळाला नाही. त्यावेळीही सगळी कामं मीच करत होते. तो काळ माझ्यासाठी खूप कठीण होता. माझं सी सेक्शन झालं होतं, तेव्हा एखाद्या बाईला ३ ४ महिने आरामाची गरज असते. परंतु मला आराम करताच आला नाही. मला बॅक पेनिंगचा त्रास इतका झाला की सकाळी उठल्यावर मला वाकता सुद्धा येत नव्हतं. तेव्हा मी ठरवलं, की आता आपल्याला मदतीची गरज आहे, आणि त्यानंतर आम्ही भारतात परत येण्याचा निर्णय घेतला. '.'तिथं असताना सगळं एकटीनं करावं लागायचं. तिथं बाळाला एकटं सोडून बाथरूमला जाण्याची सुद्धा भिती वाटायची. असं वाटायचं, कुठे गेला तर कोणाला विचारू. कारण तिथं ओळख ही जास्त कोणाशी नव्हती. फक्त हाय-बाय पुरतं असायचं. परंतु या सगळ्यात मला पोस्टपार्टमचा खूप त्रास झाला. कारण सी सेक्शन झाल्यानंतर एखाद्या बाईला नीट होण्यासाठी बराच काळ लागतो. लोकांना वाटतं की, सहा आठवडे बाळ झाल्यानंतर बाईसाठी पुरेसे असतात, पण तसं नसतं. बाळाच्या जन्मानंतर संपूर्ण आयुष्य बदलतं. या सगळ्यात मला माझ्या नवऱ्यानं खूप साथ दिली. परंतु जेव्हा सहन होण्यापलीकडे गेलं तेव्हा भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. आता मी स्वत:कडे लक्ष देत आहे. माझं वजन मी कमी केलय. मन पॉझिटिव्ह असलं की, सगळ्या गोष्टी चांगल्या वाटतात' असही ती म्हणाली..'अशा स्टेप्स करण्याची काय गरज?' अवनीत कौरच्या डान्सवर नेटकरी भडकले! सोशल मीडियावर संताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.