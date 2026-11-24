छोट्या पडद्यावरील कलाकार एकदा लोकप्रिय झाले की ते कायमचे प्रेक्षकांच्या मनावर कोरले जातात. अशीच एक लोकप्रिय ठरलेली अभिनेत्री म्हणजे नेहा गद्रे. नेहाने 'मन उधाण वाऱ्याचे' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मन जिंकलं. तिला या मालिकेतून प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर ती आणखीही काही मालिकांमध्ये आणि सिनेमात दिसली. मात्र त्यानंतर नेहा लग्न करून ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाली. तिने करिअरमधून ब्रेक घेतला आणि गेली सात वर्ष ती परदेशात होती. तिने २०१९ साली इशान बापट याच्याशी लग्न केलं आणि त्यांना गोंडस असा मुलगा देखील आहे. आता नेहा काही महिन्यांपूर्वीच भारतात परतली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने त्यामागचं कारण सांगितलं आहे. .नेहाने नुकतीच 'लोकमत फिल्मी' च्या स्टार किचन या शोमध्ये हजेरी लावली. या शोमध्ये बोलताना ती म्हणाली, 'आम्ही कायमचे भारतात परत आलो आहोत. माझ्या नवऱ्याने हा निर्णय घेतला होता. खरं तर खूप वर्षांपासून माझ्या नवऱ्याला भारतात परत यायचं होतं. त्याला कुटुंबासोबत राहायचं होतं. तो ऑस्ट्रेलियाला १० वर्ष होता. त्याआधी काही वर्ष तो दुबईत होता. तो भारतात तसा फार कमी राहिलाय. कॉलेज संपल्यानंतर तो इतके वर्ष परदेशातच होता. मी लग्नानंतर फक्त ७ वर्षच ऑस्ट्रेलियाला होते. त्यामुळे माझ्यापेक्षा भारतात येण्याची उत्सुकता त्याला जास्त होती.'.नेहाची 'अजूनही चांदरात आहे' ही मालिकादेखील चांगलीच गाजली. 'मोकळा श्वास', 'गडबड झाली' या सिनेमांतही तिने काम केलं होतं. आता नेहा पुन्हा मालिकांमध्ये दिसणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .Aaj Shanibar Song: ना हिंदी, ना मराठी, GTA 6 मध्ये वाजतंय चक्क ४४ वर्षांपूर्वीचं गाणं; तुम्ही ऐकलंत? अचानक होतंय ट्रेंड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.