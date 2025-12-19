Premier

Neha Kakkar: 'लॉलीपॉप लॉलीपॉप असं कुठं गाणं असतं का?' नव्या गाण्यामुळे नेहा कक्कर ट्रोल

Neha Kakkar’s New Song Goes Viral: नेहा कक्करचं ‘लॉलीपॉप-कँडी शॉप’ हे नवं गाणं यूट्युबवर ट्रेंडिंगमध्ये असलं तरी त्यावर टीकेची झोड उठली आहे. गाण्याच्या शब्दरचना आणि नृत्यशैलीवरून सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे.
गायिका नेहा कक्करची सतत नव्या गाण्यांमुळे वेगळीच क्रेझ निर्माण झाली आहे. एका गाण्याची लोकप्रियता ओसरते न ओसरते, तोवर तिचं पुढील गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला येतं. अलीकडेच तिचं नवीन गाणं ‘लॉलीपॉप-कँडी शॉप’ प्रदर्शित झालं असून, या गाण्याने अल्पावधीतच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष वेधून घेतलं आहे.

