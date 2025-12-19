Neha Kakkar: 'लॉलीपॉप लॉलीपॉप असं कुठं गाणं असतं का?' नव्या गाण्यामुळे नेहा कक्कर ट्रोल

गायिका नेहा कक्करची सतत नव्या गाण्यांमुळे वेगळीच क्रेझ निर्माण झाली आहे. एका गाण्याची लोकप्रियता ओसरते न ओसरते, तोवर तिचं पुढील गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला येतं. अलीकडेच तिचं नवीन गाणं ‘लॉलीपॉप-कँडी शॉप’ प्रदर्शित झालं असून, या गाण्याने अल्पावधीतच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष वेधून घेतलं आहे..नेहा कक्करचं ‘लॉलीपॉप-कँडी शॉप’ हे गाणं यूट्युबवर प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत कोट्यवधी व्ह्यूज मिळवत ट्रेंडिंगमध्ये दाखल झालं आहे. गाण्यात नेहासोबत तिचा भाऊ टोनी कक्करही दिसत असून, या गाण्याचं प्राॅडक्शनही त्यानेच केलं आहे; मात्र गाण्याच्या लोकप्रियतेसोबतच त्यावर प्रेक्षकांच्या नकारात्मक प्रतिक्रियाही उमटताना दिसत आहेत..काही प्रेक्षकांनी गाण्यातील शब्दरचना आणि नृत्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली असून, सोशल मीडियावर त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. काही नेटकऱ्यांनी गाण्याच्या सादरीकरणावर टीका करत, ते भारतीय संस्कृतीशी सुसंगत नसल्याचं मत मांडलं आहे. .Viral Video 'नेहा कक्करने टीशर्टवर घातली ब्रा' नेटकरी म्हणाले...'आवरा जरा हिला' व्हिडिओ चर्चेत.याशिवाय काहींनी आंतरराष्ट्रीय पॉप संस्कृतीशी साधर्म्य असल्याचं नमूद केलं आहे; मात्र याचबरोबर नेहाचे चाहते गाण्यातील एनर्जी, बीट्स आणि ग्लॅमरस सादरीकरणाचं कौतुक करतानाही दिसत आहेत. नेहा कक्करचं ‘लॉलीपॉप-कँडी शॉप’ हे गाणं सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.