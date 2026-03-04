'मला आता मुल नकोय' अभिनेत्री नेहा पेंडसे म्हणाली...'मी Eggs फ्रीज केलेत, कारण...'

JUNE ACTRESS NEHA PENDSE TALKS ABOUT MARRIAGE: अभिनेत्री नेहा पेंडसे ही मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. हिंदी विश्वातही तिने स्वत:च अस्तित्व निर्माण केलय. हिंदीतील 'मे आय कम इन मॅडम' या मालिकेतून ती घराघरात पोहचली. मराठीतील भाग्यलक्ष्मी मालिका ही प्रचंड गाजली. दरम्यान नेहानं मराठी आणि दाक्षिणात्य सिनेमामधून सुद्धा प्रेक्षकांसमोर स्वत:चा वेगळा अंदाज दाखवून दिला. दरम्यान 2020 मध्ये बिझनेसमन शार्दुल बायससोबत लग्नगाठ बांधली. आता तिच्या लग्नाला ६ वर्ष पूर्ण झाली आहे. दरम्यान अशातच तिने आई होण्याबाबत मोठं वक्तव्य केलय. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना नेहा पेंडसे म्हणाली की, 'माझ्या लग्नाला ६ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. परंतु मला आई होण्याची इच्छा नाहीय. मी हा निर्णय झटक्यात घेतलेला नाही. कारण एका पॉइंटला मला आई व्हायचं होतं. परंतु तेव्हा मी आई होऊ शकले नाही. त्यामुळे मी माझे Eggs फ्रीज केलेत. जेव्हा बाळ होत नव्हतं, त्या प्रक्रियेत मी खुप निराश होते.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'एका पॉईंटनंतर मी इतकी वैतागले की, मी आई व्हायचं नाही ठरवलं. परंतु आज आता मी रागात म्हणत असेल, भविष्यात माझा विचार बदलूही शकतो. सध्या तरी मला बाळाची जबाबदारी नकोय. मी हे मनमोकळं होऊन बोलतेय, कारण आज अनेक स्त्रिया या निराशेतून जात असतील. त्यामुळे कोणीतरी खरं बोलण्याची गरज आहे.'.दरम्यान नेहा बद्दल बोलायचं झालं तर ती शेवटची 'जून' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. आता ती पुन्हा मराठी मनोरंजनविश्वात सक्रीय होताना पहायला मिळतेय. 'कॅप्टन हाऊस' या मालिकेतूनतिने करिअरची सुरुवात केली. वयाच्या १० व्या वर्षी तिने बालकलाकार म्हणून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं..'धुवून टाक...' रितेशच्या गाण्यावर कमळीचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.