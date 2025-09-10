Premier

‘देशासाठी लोकशाही अविभाज्य’, नेपाळच्या आंदोलनादरम्यान मनीषा कोईरालाची भावनिक पोस्ट, आजोबा होते नेपाळचे पीएम

Manisha Koirala Supports Nepal Students Amid Gen-Z Uprising and Social Media Blackout: अभिनेत्री मनीषा कोईरालाने आपल्या आजोबांचा, नेपाळचे माजी पंतप्रधान बी.पी. कोईरालांचा उल्लेख करून भष्टाचाराविरोधात आंदोलकांना पाठिंबा दिला.
Manisha Koirala

Manisha Koirala Supports Nepal Students Amid Gen-Z Uprising and Social Media Blackout

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीविरोधात तरुणांचं आंदोलन हिंसक झालं.

2 २० मृत आणि ३०० पेक्षा जास्त जखमी झाल्याची माहिती समोर आली.

3 मनीषा कोईरालाने आजोबांचा उल्लेख करून आंदोलकांना समर्थन दिलं.

