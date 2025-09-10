‘देशासाठी लोकशाही अविभाज्य’, नेपाळच्या आंदोलनादरम्यान मनीषा कोईरालाची भावनिक पोस्ट, आजोबा होते नेपाळचे पीएम

1 नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीविरोधात तरुणांचं आंदोलन हिंसक झालं.2 २० मृत आणि ३०० पेक्षा जास्त जखमी झाल्याची माहिती समोर आली.3 मनीषा कोईरालाने आजोबांचा उल्लेख करून आंदोलकांना समर्थन दिलं..Manisha Koirala Supports Nepal: नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर सरकारने लावलेल्या बंदीविरोधात तरुणांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालय. राजधानी काठमांडूसह अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केलं. पोलिसांच्या कारवाईत किमान २० जणांचा मृत्यू झाला अनेक जण जखमी आहे..नेपाळ सरकारने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, ट्विटरयांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली होती. कंपन्यांनी नेपाळच्या कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी केली नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र या निर्णयाविरोधात १८ ते २८ वयोगटातील ‘जेन-झी’ तरुण रस्त्यावर उतरले आणि परिस्थिती तणावपूर्ण झाली..दरम्यान, बॉलिवूड अभिनेत्री मनीषा कोईरालानेही आपल्या इंस्टाग्रामवरून इमोशनल पोस्ट शेअर करत नेपाळमधील तरुणांना पाठिंबा दिला. आपल्या आजोबा आणि नेपाळचे पहिले निवडून आलेले पंतप्रधान बी.पी. कोईराला यांचा उल्लेख करून तिने भ्रष्टाचाराविरोधात आणि लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना साथ दिली. तिने याआधीही रक्ताने माखलेल्या जोडीचा फोटो पोस्ट करून "नेपाळसाठी आजचा दिवस काळा दिवस आहे" असा संदेश दिला होता..सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. तिचा नेपाळच्या राजकीय घराण्याशी संबंध असलेलं अनेकांना माहित नव्हतं. परंतु तिने आजोबांचा उल्लेख करत आंदोलकांच्या समर्थनार्थ पोस्ट शेअर केली आहे. .FAQs.नेपाळमध्ये आंदोलन का सुरू झालं?सरकारने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटरवर बंदी घातल्यामुळे आंदोलन पेटलं..आंदोलनात किती लोकांचा मृत्यू झाला?पोलिसांच्या कारवाईत किमान २० जणांचा मृत्यू झाला आणि ३०० पेक्षा जास्त जखमी झाले. .मनीषा कोईरालाने काय प्रतिक्रिया दिली? तिने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करून आंदोलकांना पाठिंबा दिला आणि आजोबा बी.पी. कोईरालांचा उल्लेख केला..बी.पी. कोईराला कोण होते?बी.पी. कोईराला हे नेपाळचे पहिले निवडून आलेले पंतप्रधान आणि लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते..तेजश्रीला लागलं नव्या ट्रेंडचं वेड, सोशल मीडियावर 3D फोटोची भलतीच क्रेझ, फोटो व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.