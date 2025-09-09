आता तू वाचत नाही! प्रियाचा जीव घेण्यासाठी महीपत इस्पितळात पोहोचला; नेटकरी म्हणतात- अरे काय टाइमपास लावलाय...

लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये आता नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. गेले २ वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. गेले २ वर्ष ही मालिका टीआरपीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. काही दिवसांपूर्वी मधुभाऊंच्या केसचा निकाल लागल्यानंतर आता महीपत सुभेदार कुटुंबाच्या मागे लागलाय. महिपतने यापूर्वी सुभेदार कुटुंबाला लक्ष्य करत अस्मिताला घाबरवलं होतं. सोबतच थेट अर्जुनलादेखील जीवे मारण्याची धमकी दिली. आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. महीपत आता प्रियाला मारणार आहे. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो समोर आलाय. .सध्या 'ठरलं तर मग' मध्ये प्रियाला दुसऱ्या वॉर्ड मधे शिफ्ट केलं जाणार आहे. छान ऐशो आरामाची रूम सोडून साध्या खाटेवर जाणं तिला पटत नसतं पण तरीही तिला मनमानी करता येत नाही. अश्विनने शोधलेले वकील प्रियाची चौकशी करण्यासाठी आलेले असतात. ते तिला विचारतात की जर तुला जामीन हवा असेल तर आपल्याला महिपत विरोधात पुरावा शोधावा लागणार. प्रिया त्यांना सांगते की महिपत ने अगदी गळा दाबेपर्यंत मला धमकी दिलेली. मात्र सीसीटीव्ही फुटेज दिली तर ती स्वतः महिपतसोबत पार्टी करताना दिसेल म्हणून ती सीसीटीव्ही फुटेज द्यायचं टाळते. .काय आहे नवीन प्रोमो आता नवीन प्रोमोमध्ये महीपत प्रियाच्या मागे धावताना दिसतोय. तो अंगावर घोंगडी घेऊन तिला मारण्यासाठी धावताना दिसतोय. हे सगळं नाट्य हॉस्पिटलमध्ये घडतंय. प्रिया शेवटी त्याच्या तावडीत सापडते आणि महीपत तिच्या पोटात मोठासा सुरा खुपसतो. तर दुसरीकडे सायलीला अर्जुनच्या बॅगेत काहीतरी शोधत असते. तेव्हा तिला तिथे तिचं शाळेतलं आयकार्ड मिळतं. ते पाहून ती आणखी चिडते. हा प्रोमो पाहून आता नेटकरी त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. .एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'प्रियाला मारलं तर मालिका पुढे कशी जाणार?' दुसऱ्याने लिहिलं, 'आता काहीही दाखवताय. तुमच्याकडे स्टोरी नाहीये का पुढची?' आणखी एकाने लिहिलं, 'नक्की मेन व्हिलन कोण आहे?' एकाने लिहिलं, 'प्रिया मरणारच नाही. ती मेली तर मालिकाच नाही चालणार. दुसरा व्हिलन आणावा लागेल.' अशा प्रतिक्रिया देत मालिका पुढे नेण्याची मागणी नेटकऱ्यांनी केली आहे. .मला माहितेय तुम्हाला मराठी येतं, माझ्याशी मराठीत बोला... उपेंद्र लिमयेंनी असं म्हटल्यावर काय म्हणाले रजनीकांत? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.